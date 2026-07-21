Ταύτιση του κορυφαίου στελέχους με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γιώργο Βλάχο.

Ο Γιώργος Βλάχος ήταν ο βουλευτής που έθεσε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ δυο μείζονα θέματα: Πρώτον το περιβόητο ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή που ο πρωθυπουργός το παρουσίασε πρόσφατα ως την εξυγιαντική πρόταση που θα αντιμετωπίσει το ρουσφέτι και το πελατειακό κράτος (!), αλλά ο ίδιος μετά την παρέμβαση του βουλευτή Ανατολικής Αττικής το πήρε πίσω. Και δεύτερον, την αναθεώρηση του άρθρου 24 για τα δάση.

Μετά το τέλος της παρέμβασής του, όπως πληροφορηθήκαμε από παρακείμενο βουλευτή η πολύπειρη Ντόρα Μπακογιάννη του είπε: «Συμφωνώ με όλα όσα είπες. Προσυπογράφω, Έπρεπε να πεις αυτά τα λέει ο Γιώργος Βλάχος και η Ντόρα Μπακογιάννη μαζί».

Απελευθερωμένη η πρώην υπουργός που χαίρει τον απόλυτο σεβασμό -και- στην Κοινοβουλευτική Ομάδα!

Β.Σκ.