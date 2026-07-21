Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια προ πέντε ημερών αποστροφή του εκλογικού αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη που πέρασε στα ψιλά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πρώτο Θέμα, ο κ. Δρυμιώτης, ερωτηθείς για την παλαιότερη δήλωσή του πως, αν η ΝΔ πάρει στις εκλογές κάτω από 25%, τότε η αντιπολίτευση θα μπορεί να παραπέμψει τον Πρωθυπουργό στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο γνωστός εκλογολόγος και στενός συνομιλητής του κ. Μητσοτάκη παρουσίασε μια διαφορετική οπτική.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δρυμιώτης σημείωσε πως ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου του διευκρίνισε πως τα αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα στο σκάνδαλο των υποκλοπών παραγράφονται «αν δεν απατώμαι Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2026», καθώς όπως εξήγησε παρέρχεται η πενταετία.

Μήπως στην προσπάθειά του να... «βγάλει» από το Ειδικό Δικαστήριο –που τον έβαλε ο ίδιος– τον κ. Μητσοτάκη, προκαλώντας την οργή του Μεγάρου Μαξίμου, ο στενός συνομιλητής του ομολόγησε τον κυβερνητικό σχεδιασμό; Να παραγραφούν δηλαδή τα αδικήματα των υποκλοπών, αφού πρώτα ο Άρειος Πάγος αρχειοθέτησε για δεύτερη φορά την υπόθεση παρά την απόφαση του Μονομελούς και έτσι διασφάλισε πως δεν θα υπάρξει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα;

Αν το Μέγαρο Μαξίμου είχε πάντως έναν τέτοιο σχεδιασμό, μάλλον τείνει να επιβεβαιώσει πως οι εκλογές θα πάνε την άνοιξη του 2027, αφού πρώτα θα έχει ξεκινήσει η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό για τους Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο. Το επισημαίνουμε, διότι έχει τη σημασία του...

Ν.Α.