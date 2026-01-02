Για να μην μένει η απορία για το ποιόν εξυπηρετούν και γιατί δεν αποδοκιμάζονται τα όσα λέει!

Στην παρέα του Da Capo που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό ο επικείμενος γάμος του γιού του με την τενίστρια Μαρία Σάκκαρη δεν ήταν μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Ήταν και ο Άδωνις Γεωργιάδης -μόνος υπουργός- αλλά και ο ...Ανδρέας Δρυμιώτης.

Αυτός που πρόσφατα είχε δηλώσει πως «το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας»!

Για να καταλάβουμε γιατί η ΝΔ δεν είχε καταδικάσει την κατάπτυστη και εμφυλιοπολεμική αυτή δήλωση!

Τ.Τε.