Στην παρέα του Da Capo που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό ο επικείμενος γάμος του γιού του με την τενίστρια Μαρία Σάκκαρη δεν ήταν μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
Ήταν και ο Άδωνις Γεωργιάδης -μόνος υπουργός- αλλά και ο ...Ανδρέας Δρυμιώτης.
Αυτός που πρόσφατα είχε δηλώσει πως «το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας»!
Για να καταλάβουμε γιατί η ΝΔ δεν είχε καταδικάσει την κατάπτυστη και εμφυλιοπολεμική αυτή δήλωση!
Τ.Τε.