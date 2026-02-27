Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών θα μειωθεί κατά 30% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Φοροελάφρυνση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αναμένεται να τεθεί το προσεχές διάστημα σε δημόσια διαβούλευση και να κατατεθεί στη Βουλή εντός Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών θα μειωθεί κατά 30% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, τα οποία θα φορολογηθούν φέτος.

Ειδικότερα, εισάγεται ειδικό καθεστώς υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, με βάση το οποίο το ελάχιστο καθαρό εισόδημα από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας θα προκύπτει μειωμένο σε σχέση με ό,τι προβλέπουν οι γενικές διατάξεις του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ενδεικτικά, τεκμαρτό εισόδημα ύψους 12.320 ευρώ θα περιορίζεται στα 8.624 ευρώ μετά την εφαρμογή της μείωσης.

Παράλληλα, από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου. Το σύστημα προβλέπει την άμεση επιστροφή τόσο του ΕΦΚ όσο και του αναλογούντος ΦΠΑ απευθείας στην αντλία, κατά την πληρωμή, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που αναπτύσσεται από την ΑΑΔΕ. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος των αγροτών, ενώ προβλέπεται ότι ο φόρος θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται στους πρατηριούχους, βάσει υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ρύθμιση για το ενεργειακό κόστος στον αγροτικό τομέα. Δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους αγροτικών παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων που δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό τιμολόγιο ΓΑΙΑ, να ενταχθούν σε αυτό από την 1η Απριλίου 2026. Στόχος είναι η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι καταναλώσεις αυξάνονται σημαντικά.