Είμαι 65 ετών και τα παιδιά μου με επισκέπτονται δύο φορές τον χρόνο, παρόλο που μένω μόλις είκοσι λεπτά μακριά - και το πιο δύσκολο δεν είναι η μοναξιά, αλλά η συνειδητοποίηση ότι πέρασα όλη την παιδική τους ηλικία πιστεύοντας πως η αγάπη και η εγγύτητα είναι το ίδιο πράγμα, γράφει ο Farley Ledgerwood.

Είκοσι λεπτά. Τόσο χρειάζονται τα παιδιά μου για να έρθουν με το αυτοκίνητο στο σπίτι μου. Το έχω χρονομετρήσει. Το Google Maps λέει δεκαοκτώ λεπτά χωρίς κίνηση, αλλά πάντα προσθέτω λίγα λεπτά ακόμη για τα φανάρια. Κι όμως, αυτά τα είκοσι λεπτά θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι είκοσι ώρες ή είκοσι μέρες, γιατί τους βλέπω όσο συχνά βλέπω και τον οδοντίατρό μου.

Συνήθιζα να κατηγορώ εκείνους. Μετά κατηγόρησα τον εαυτό μου. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι ίσως όλοι απλώς παρεξηγήσαμε το πώς «πρέπει» να μοιάζει η οικογένεια όταν όλοι μεγαλώνουμε.

Ο μύθος της τέλειας συνταξιοδότησης

Ξέρετε τι δεν δείχνουν ποτέ τα φυλλάδια για τη συνταξιοδότηση; Τα άδεια τετραγωνάκια στο ημερολόγιο, εκεί όπου νόμιζες ότι θα ήταν γραμμένα τα ονόματα των παιδιών σου.

Δείχνουν παραλίες και γήπεδα γκολφ και χαμογελαστά ζευγάρια σε κρουαζιέρες. Δεν δείχνουν να βγάζεις βόλτα τον σκύλο σου στις 6:30 το πρωί, αναρωτώμενος αν σήμερα θα είναι η μέρα που κάποιος θα τηλεφωνήσει απλώς για να μιλήσετε, όχι επειδή χρειάζεται κάτι.

Η Λότι δεν ενοχλείται από τη ρουτίνα. Τα γκόλντεν ριτρίβερ είναι έτσι. Ενθουσιάζεται κάθε πρωί όταν πιάνω το λουρί της, βρέξει-χιονίσει. Μερικές φορές νομίζω ότι μου διδάσκει κάτι για τον άνευ όρων ενθουσιασμό που θα έπρεπε να είχα μάθει πριν από δεκαετίες.

Να τι πονάει περισσότερο: πέρασα τριάντα πέντε χρόνια σε ένα γραφείο, λέγοντας στον εαυτό μου ότι όλες εκείνες οι χαμένες σχολικές γιορτές και οι αγώνες ποδοσφαίρου ήταν επενδύσεις για το μέλλον μας. «Το κάνω για εκείνους» ήταν το μότο μου. Κάθε βραδινή υπερωρία, κάθε αναφορά του Σαββατοκύριακου, κάθε οικογενειακό δείπνο που έχανα - όλα υποτίθεται ότι θα οδηγούσαν σε κάτι καλύτερο.

Κι όμως, τι γίνεται αν τελικά η εγγύτητα και η ουσιαστική παρουσία δεν είναι το «νόμισμα» της αγάπης όπως πίστευα;

Μαθαίνοντας να βλέπεις την αγάπη αλλιώς

Η κόρη μου τηλεφώνησε την περασμένη εβδομάδα. Όχι για χρήματα, ούτε για συμβουλές σχετικά με τα παιδιά της, αλλά απλώς για να μου πει ότι σκεφτόταν μια ξεχωριστή μέρα που είχαμε περάσει μαζί όταν ήταν μικρή. Θυμόταν λεπτομέρειες που εγώ είχα ξεχάσει — πώς την είχα αφήσει να κάνει κάτι που τη φόβιζε αλλά την έκανε περήφανη, πώς είχαμε μετατρέψει τον όχι και τόσο καλό καιρό σε περιπέτεια.

«Αυτή ήταν μία από τις ίσως πέντε φορές που κάναμε κάτι μόνο οι δυο μας», είπε. Δεν κατηγόρησε. Απλά έκανε διαπίστωση.

Πέντε φορές. Σε δεκαοκτώ χρόνια παιδικής ηλικίας. Είμαι τρία χρόνια στη σύνταξη τώρα και θα μπορούσα να περνάω κάθε Σαββατοκύριακο μαζί της, αν το ήθελε. Αλλά τώρα έχει τα δικά της παιδιά, τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου και έναν σύζυγο που δουλεύει υπερβολικά πολύ.

Παράξενο πώς τα μοτίβα επαναλαμβάνονται, δεν είναι;

Οι ξεχωριστές μέρες που τελικά μετράνε

Πρόσφατα ξεκίνησα κάτι καινούργιο με τα εγγόνια μου. Το καθένα έχει μια «ξεχωριστή μέρα» μόνο μαζί μου - χωρίς αδέλφια, χωρίς γονείς, χωρίς πρόγραμμα. Μόνο ό,τι θέλουν εκείνα να κάνουν. Το μεγαλύτερο εγγόνι μου διάλεξε μουσείο. Το μικρότερο ήθελε παγωτό για πρωινό και μετά τρεις διαφορετικές παιδικές χαρές.

Αυτές οι μέρες μού μαθαίνουν κάτι που θα ήθελα να ήξερα πριν από σαράντα χρόνια: το να είσαι παρών δεν σημαίνει απλώς να είσαι κοντά. Σημαίνει όταν είσαι εκεί, να είσαι ολοκληρωτικά. Τα εγγόνια μου δεν νοιάζονται που δεν είμαι σε κάθε προπόνηση μπέιζμπολ. Νοιάζονται που, στη δική τους ξεχωριστή μέρα, το κινητό μου μένει στην τσέπη και εκείνα διαλέγουν τη μουσική στο αυτοκίνητο.

«Πρέπει να βρισκόμαστε πιο συχνά», λέει πάντα ο γιος μου στο τέλος μιας επίσκεψης. Κουνάμε και οι δύο το κεφάλι. Και οι δύο το εννοούμε. Και οι δύο ξέρουμε πως μάλλον δεν θα συμβεί.

Η αλήθεια; Αυτή η διαδρομή των είκοσι λεπτών δεν είναι αυτό που μας κρατά μακριά. Είναι δεκαετίες καθιερωμένων μοτίβων, σχέσεων χτισμένων πάνω στην υποχρέωση και όχι στη γνήσια σύνδεση. Όταν ήταν μικροί, νόμιζα πως το να ζούμε στο ίδιο σπίτι σήμαινε ότι ήμασταν κοντά. Νόμιζα πως αγάπη σήμαινε να έχουν φαγητό, στέγη, καλά σχολεία.

Νόμιζα πως το να είμαστε κάτω από την ίδια στέγη ήταν το ίδιο με το να είμαστε πραγματικά ο ένας στη ζωή του άλλου.

Τώρα έχουν τις δικές τους στέγες, κι εγώ συνειδητοποιώ πως ποτέ δεν μάθαμε πραγματικά πώς να γεφυρώνουμε το χάσμα ανάμεσα στα σπίτια.

Σπάζοντας τον κύκλο (ή τουλάχιστον προσπαθώντας)

Τον περασμένο μήνα, ένα Σάββατο πρωί, έκανα κάτι διαφορετικό. Αντί να περιμένω να με επισκεφθούν, αντί να αφήνω υπονοούμενα για το πόσος καιρός έχει περάσει, απλώς εμφανίστηκα στο σπίτι της κόρης μου με ένα κουτί ντόνατς. Χωρίς ιδιαίτερη αφορμή. Χωρίς ενοχές.

«Περνούσα από τη γειτονιά», είπα ψέματα. Ήξερε ότι έλεγα ψέματα. Με κάλεσε μέσα έτσι κι αλλιώς.

Καθίσαμε στο τραπέζι της κουζίνας της ενώ τα παιδιά της έτρεχαν γύρω με τις πιτζάμες τους και, για πρώτη φορά, δεν προσπάθησα να το κάνω κάτι περισσότερο απ’ ό,τι ήταν. Δεν έμεινα πολύ. Δεν την έκανα να νιώσει άσχημα για τα άπλυτα στον νεροχύτη ούτε τη ρώτησα πότε θα την ξαναδώ. Απλώς κάθισα εκεί, πίνοντας καφέ που ήταν υπερβολικά αραιός, ακούγοντάς την να μιλά για τα προβλήματα στη δουλειά της.

Ήταν η καλύτερη επίσκεψη που είχαμε εδώ και χρόνια.

Πώς μοιάζει η αγάπη στα 65

Να τι μαθαίνω στα 65: η αγάπη δεν μετριέται σε χιλιόμετρα ή σε λεπτά. Δεν υπολογίζεται με κάρτες γενεθλίων που στέλνονται ή λαμβάνονται. Δεν καταγράφεται καν σε επισκέψεις ανά έτος, αν και πιάνω ακόμη τον εαυτό μου να κάνει αυτόν τον υπολογισμό.

Αγάπη είναι ο γιος μου να με παίρνει τηλέφωνο ενώ είναι κολλημένος στην κίνηση, απλώς επειδή θυμήθηκε ένα αστείο που θα μου άρεσε. Είναι η μικρότερη κόρη μου να μου στέλνει φωτογραφίες από τον κήπο της, επειδή ξέρει ότι θα χαρώ με τις ντομάτες της. Είναι η μεγαλύτερη να μου στέλνει τυχαίες ερωτήσεις για την οικογένειά μας, για μια σχολική εργασία της κόρης της.

Είναι αρκετά αυτα; Μερικές μέρες, όχι. Μερικές μέρες θέλω περισσότερα. Θέλω κυριακάτικα τραπέζια και κοινές διακοπές και εγγόνια που τρέχουν στην πόρτα φωνάζοντας το όνομά μου. Αλλά ίσως αυτό να είναι η προσδοκία της γενιάς μου, όχι η καρδιά μου.

Τελικές σκέψεις

Το πραγματικό μέτρο της σχέσης δεν είναι η συχνότητα. Είναι αν συνεχίζουμε να ερχόμαστε πιο κοντά ή αν απομακρυνόμαστε.

Στα 65, επιτέλους μαθαίνω ότι η αγάπη δεν ποτέ δεν είχε να κάνει με την εγγύτητα. Είχε να κάνει με την παρουσία. Και μπορείς να είσαι παρών στη ζωή κάποιου χωρίς να βρίσκεσαι στο σαλόνι του.

Αν και δεν θα με πείραζε να βρίσκομαι στα σαλόνια τους λίγο πιο συχνά. Άλλωστε, άνθρωπος είμαι κι εγώ...

Πηγή: geediting.com