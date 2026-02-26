Ο Δικέφαλος θα προσπαθήσει να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα.

Ο ΑΝΤ1 απόψε, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση για τη νοκ αουτ φάση των Play – offs του UEFA Europa League ανάμεσα στη Θέλτα και τον ΠΑΟΚ.

Μία δύσκολη αποστολή έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ για να κατορθώσει να προκριθεί στη φάση των «16» του UEFA Europa League.

Ο Δικέφαλος θα προσπαθήσει να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, μέσα στην έδρα της Θέλτα στην Ισπανία.

Το γκολ του Γερεμέγεφ κράτησε ζωντανή την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα επιστρέψει στον πάγκο μετά από την τιμωρία του στον πρώτο αγώνα, όπως και ο Γιώργος Γιακουμάκης, αντίθετα δεν θα είναι διαθέσιμος ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς και οι τραυματίες Τάισον, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Λόβρεν.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για δεύτερη φορά φέτος στο Βίγκο, καθώς οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά στις 2 Οκτωβρίου για τη 2η αγωνιστική της League Phase με τους γηπεδούχους να επικρατούν τότε με 3-1.

Η Θέλτα παρότι δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, έχει αναρριχηθεί στην 6η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος, όμως ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πως μπορεί να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο και να παλέψει για την πρόκριση.

