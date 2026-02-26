Πέραν της τραγωδίας των Τεμπών και του αιτήματος για απόδοση δικαιοσύνης, οι μαθητές εκφράζουν την διαμαρτυρία τους και για τα σχέδια για το Εθνικό Απολυτήριο.

Με φόντο την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων σε πολλά σχολεία της χώρας προχώρησαν από νωρίς σήμερα το πρωί σε καταλήψεις, υλοποιώντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών για διήμερες καταλήψεις στις 26 και 27 Φεβρουαρίου. Σε δηλώσεις του στο Dnews μαθητής της Γ Λυκείου δήλωσε ότι «συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη. Τρία χρόνια από ένα έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Ως μαθητές, ως νέοι άνθρωποι, δεν μένουμε αμέτοχοι. Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε. Καλούμε όλους τους μαθητές της χώρας να σταθούμε μαζί, με σεβασμό και υπευθυνότητα, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και απαιτώντας ένα ασφαλέστερο μέλλον.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgotiyiu3vcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καταλήψεις και κλειστά σχολεία σε όλη τη χώρα: Οι μαθητές εναντιώνονται στο Εθνικό Απολυτήριο - «Θα μείνει στα χαρτιά»

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας έβαλαν λουκέτο στα σχολεία τους και προχώρησαν σε καταλήψεις εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες ασφάλειας και τις ευθύνες που θεωρούν ότι βαραίνουν τις Αρχές. Πέραν της τραγωδίας των Τεμπών και του αιτήματος για απόδοση δικαιοσύνης, οι μαθητές εκφράζουν την διαμαρτυρία τους και για τα σχέδια για το Εθνικό Απολυτήριο.

Κεντρικά συνθήματα των μαθητών τόσο στο συλλαλητήριο όσο και στις καταλήψεις είναι «Στέρεψαν τα δάκρυα κι έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί!», «Το “πάμε κι όπου βγει” δε βγαίνει πουθενά, μόνο τραγωδίες το σύστημα γεννά», «Αυτό το έγκλημά τους μας γέμισε οργή, είτε με τα κέρδη τους ή με τη ζωή», «Το σύστημά του κέρδους με αίμα ποτισμένο, ποτέ δε θα ξεχάσουμε το έγκλημα στο τρένο», «Κάνανε βαφτίσια και το ‘παν «εθνικό», αυτό το απολυτήριο θα πέσει στον γκρεμό», «Θέλουμε σχολεία και καθηγητές και όχι απολυτήρια σε ακριβές τιμές» «Κάθε τάξη και πανελλαδικές, θέλουνε πελάτες και όχι μαθητές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μαθητική κοινότητα απορρίπτει πλήρως το σχεδιαζόμενο Εθνικό Απολυτήριο και διαμηνύει στο Υπουργείο ότι δεν θα επιτρέψουν να εφαρμοστούν οι υπό συζήτηση μεταρρυθμίσεις. «Τώρα θέλουν να κάνουν το σχολείο μας ακόμη πιο ανυπόφορο, να μας φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή Τριπλές Πανελλήνιες σε κάθε τάξη του Λυκείου και σε όλα τα μαθήματα και με Τράπεζα Θεμάτων! Αυτοί που μιλάνε για «Διαλόγους» να ακούσουν καλά τους μαθητές! Το Εθνικό Απολυτήριο θα μείνει χαρτιά! Δε θέλουμε το Εθνικό Απολυτήριο, γιατί μας διαχωρίζει ακόμη περισσότερο με βάση τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειές μας να πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό! Γιατί δε θέλουμε τα όνειρά μας για να σπουδάσουμε στη σχολή που μας αρέσει να μετριούνται σε ευρώ! Αυτό είναι άδικο!» σημειώνουν προς πάσα κατεύθυνση.

Ενδεικτικές είναι οι καταλήψεις στα Χανιά. Σύμφωνα με το zarpanews.gr υπό κατάληψη τελούν τρία σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 1ο ΓΕΛ Χανίων, το 4ο ΓΕΛ και το Λύκειο Νέας Κυδωνίας. Οι μαθητές διαμαρτύρονται τόσο για την τραγωδία των Τεμπών όσο και για τα τραγικά κενά στην εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, αφορούν στις ελλείψεις εκπαιδευτικών, στις κτηριακές υποδομές, αλλά και το Εθνικό Απολυτήριο.

Οι μαθητές της Ηλείας συμμετέχουν ενεργά στις καταλήψεις για τα Τέμπη και το Εθνικό Απολυτήριο. Σύμφωνα με το ilialive.gr συνολικά τελούν υπό κατάληψη επτά σχολεία στον Πύργο, και δύο σχολεία στην υπόλοιπη Ηλεία, ενώ σε μια σχολική μονάδα μαθητές κάνουν αποχή. Οι καταλήψεις έχουν προγραμματιστεί με διήμερη διάρκεια με τους μαθητές να ζητούν απονομή δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων.

Πάνω από 20 σχολεία στη Θεσσαλονίκη τελούν υπό κατάληψη, περίπου τρία χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το Σάββατο, ανήμερα της επετείου.

Υπό κατάληψη τελούν εννέα Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ της Μαγνησίας και ένα σχολείο έχει αποχή, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αναφέρει το magnesianews.gr. Ειδικότερα, υπό κατάληψη τελούν το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, το 3ο Γυμνάσιο Βόλου, το 6ο Γυμνάσιο Βόλου, το 8ο Γυμνάσιο Βόλου, το 10 Γυμνάσιο Βόλου, το 1ο ΓΕΛ Βόλου, το 2ο ΓΕΛ Βόλου, το 2ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας, το 3 ΓΕΛ Βόλου. Σε αποχή βρίσκονται οι μαθητές του 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας. Όπως τονίζει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας σε όλες τις περιπτώσεις ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση.

Καταγγελίες για απόπειρες εκφοβισμού

Στο πλαίσιο των καταλήψεων, αρκετοί μαθητές κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν απόπειρες εκφοβισμού ή πιέσεις από διευθυντές και στελέχη των σχολείων προκειμένου να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι τέτοιες πρακτικές αντί να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ασφάλειας και ευθύνης, επιχειρούν να φιμώσουν τη φωνή τους και να περιορίσουν την ελεύθερη έκφραση της διαμαρτυρίας.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία της Ένωσης Γονέων Βύρωνα όπου αναφέρουν σε ανάρτησή τους ότι «αταδικάζουμε πρακτικές διευθυντών σχολείων που μας καταγγέλθηκαν, όπως στο 4ο γυμνάσιο Βύρωνα,όπου με άκρως αντιπαιδαγωγικό και αυταρχικό τρόπο επιχειρήθηκε να τρομοκρατηθούν μαθητές που ήθελαν να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Είμαστε μαζί με τα παιδιά μας στον αγώνα που δίνουν για μόρφωση και για ζωή!»

{https://www.facebook.com/enosi.gonewn.virona/posts/pfbid06LMPJivAhH9CvSchix1wZ3ShfKKAjNzTgA98mmAL9nv1Yun9G63kRPnKH1vxFfo8l}

Το ΥΠΑΙΘΑ ζητά τηλεκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία - Αντιδράσεις καθηγητών

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι στις περιπτώσεις καταλήψεων τα σχολεία πρέπει να συνεχίσουν τα μαθήματα μέσω Webex τηλεκπαίδευσης με την αυτστηρή τήρηση απουσιολογίου με τους καθηγητές να αρνούνται να κάνουν τηλεκπαίδευση. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΕΛΜΕ Πειραιά, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να απέχουν από κάθε διαδικασία τηλεκπαίδευσης στα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη. Σε ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να δεχθούν τον ρόλο του «απεργοσπάστη» στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το ενδιαφέρον του Υπουργείου για τις «χαμένες ώρες» είναι προσχηματικό, καθώς την ίδια στιγμή στον Πειραιά καταγράφονται εκατοντάδες κενά (πάνω από 180 στην Ειδική Αγωγή και 40 στη Γενική), με το Μάρτιο να είναι προ των πυλών. «Αυτό που πραγματικά τούς ενδιαφέρει, είναι να δυναμώσουν τις απειλές ενάντια στους μαθητές, βάζοντας εμάς να παίξουμε αυτό το ρόλο», αναφέρει χαρακτηριστικά το Δ.Σ. της Ένωσης, προσθέτοντας ότι οι απειλές για ποινικές κυρώσεις προς γονείς και οι προπηλακισμοί μαθητών είναι φαινόμενα ξένα προς το δημοκρατικό και παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου.