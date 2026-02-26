Δυναμικό παρών δίνουν οι μαθητές και οι φοιτητές στη Λάρισα για την συμπλήρωση 3 ετών από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Φοιτητικό, μαθητικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται στη Λάρισα τώρα για Τέμπη. Μαθητές και φοιτητές διαδηλώνουν ζητώντας δικαιοσύνη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που στέρησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Με μία φωνή ζητούν να μην ξαναζήσει η χώρα τέτοια τραγωδία.

Όπως αναφέρει φοιτήτρια στη Λάρισα «τη 1η Μαρτίου ήμουν έξω από το νοσοκομείο της Λάρισας και μία μητέρα μου είπε ''φύγε να σωθείς γιατί το δικό μου παιδί δεν σώθηκε''». Και συνέχισε «και σήμερα και το Σάββατο θα είμαι εδώ και ζητάμε να είμαστε ασφαλείς, απαιτούμε να είμαστε ασφαλείς στη χώρα μας και όχι να φύγουμε για να είμαστε ασφαλείς. Είμαστε δίπλα στους γονείς και στους συγγενείς και είναι αισχρό που 3 χρόνια τώρα παλεύουμε για τα αυτονόητα».

{https://www.youtube.com/watch?v=5m-nto9VNxU}