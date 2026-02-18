Με το 90% των εργαζομένων να δηλώνει ότι η Campeón Gaming αποτελεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η επιτυχία ξεκινά από τους ανθρώπους της.

Η πιστοποίηση Great Place to Work® δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά μια ζωντανή, καθημερινή απόδειξη ότι οι άνθρωποί της εταιρείας βιώνουν στην πράξη την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τις αξίες που πρεσβεύει η εταιρεία.

Για την Campeón Gaming, η πιστοποίηση από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas για 6η συνεχή χρονιά αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμα αναγνώριση. Είναι η επιβεβαίωση της σταθερής, διαχρονικής δέσμευσης να επενδύει στους ανθρώπους της και να βελτιώνει διαρκώς την εργασιακή τους εμπειρία.

Σε έναν κλάδο όπως αυτός της τεχνολογίας και του online entertainment, όπου οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και ο ανταγωνισμός έντονος, η διατήρηση μιας υγιούς, συμπεριληπτικής και εξελισσόμενης κουλτούρας δεν είναι δεδομένη. Είναι αποτέλεσμα στρατηγικής, συνέπειας και ουσιαστικού διαλόγου με τους εργαζόμενους. Και αυτό ακριβώς φαίνεται πως πετυχαίνει η Campeón Gaming.

Όταν οι αριθμοί λένε την αλήθεια

Η πιστοποίηση από την Great Place to Work® Hellas βασίζεται στα αποτελέσματα της ανώνυμης έρευνας Trust Index®, η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια την εμπειρία των εργαζομένων. Στην περίπτωση της Campeón Gaming, τα ευρήματα μιλούν από μόνα τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 90% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εταιρεία αποτελεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον - ένα ποσοστό που μαρτυρά ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, εμπιστοσύνης και δέσμευσης.

Περισσότεροι από το 98% αναφέρουν ότι αντιμετωπίζονται δίκαια, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή καταγωγής. Σε μια εποχή που η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, η Campeón Gaming αποδεικνύει ότι οι έννοιες αυτές δεν αποτελούν απλώς ένα επικοινωνιακό σύνθημα, αλλά καθημερινή πρακτική και βασικό μέλημα της εταιρείας.

Το 93% δηλώνει ότι μπορεί να είναι ο εαυτός του στον χώρο εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται ότι η Διοίκηση εμπιστεύεται τους ανθρώπους της να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί θεμέλιο για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Το 90% θεωρεί ότι η Διοίκηση είναι προσιτή και ότι οι άνθρωποι στην εταιρεία νοιάζονται πραγματικά ο ένας για τον άλλο. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις συχνά δοκιμάζονται από την πίεση της απόδοσης, η αίσθηση της κοινότητας αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Το 89% αναφέρει ότι οι Campeones απολαμβάνουν ειδικά και μοναδικά προνόμια, ενώ το 97% δηλώνει ότι όταν κάποιος πρωτομπαίνει στην ομάδα νιώθει ευπρόσδεκτος. Η πρώτη εντύπωση, όπως φαίνεται, δεν είναι απλώς καλή – είναι ουσιαστική και διαμορφώνει το υπόβαθρο για μια μακροχρόνια συνεργασία.

People Make the Game: Μια φιλοσοφία που γίνεται πράξη

Το μότο της Campeón Gaming, «People Make the Game», δεν αποτελεί απλώς μια φράση που συνοδεύει την εταιρική ταυτότητα. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει τον πυρήνα της στρατηγικής της.

Σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο του iGaming και του online entertainment, η τεχνολογία είναι αναμφίβολα κρίσιμη. Ωστόσο, η Campeón Gaming επιλέγει να θυμίζει διαρκώς ότι πίσω από κάθε καινοτόμο πλατφόρμα, κάθε επιτυχημένο brand και κάθε τεχνολογική λύση βρίσκονται οι άνθρωποι. Άνθρωποι με ιδέες, δεξιότητες, φιλοδοξίες και ανάγκη για εξέλιξη.

Η φετινή πιστοποίηση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας σειράς στοχευμένων ενεργειών που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Η εταιρεία προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό του οράματος και των αξιών της, θέτοντας ξεκάθαρους στόχους για το μέλλον. Παράλληλα, ανανέωσε τη στρατηγική employee engagement, ενίσχυσε την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και προχώρησε σε οργανωτική αναδιάρθρωση, με στόχο μια πιο ευέλικτη και αποδοτική λειτουργία.

Οι παροχές προς τους εργαζομένους ενισχύθηκαν ουσιαστικά, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η διαφάνεια, η αναγνώριση και η συνεχής ανατροφοδότηση αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα.

Μια ελληνική εταιρεία με διεθνή προσανατολισμό

Με 9 χρόνια εμπειρίας και γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία, η Campeón Gaming έχει εδραιωθεί ως μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του online entertainment και του iGaming. Με περισσότερους από 190 εργαζόμενους και παρουσία σε αδειοδοτημένες αγορές της Ευρώπης, αλλά πλέον και στην Ελλάδα, η εταιρεία αναπτύσσει διαρκώς την πλατφόρμα της και τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που υποστηρίζουν δυναμικά iGaming brands παγκοσμίως.

Το όραμά της είναι ξεκάθαρο: να αποτελέσει την αξιόπιστη τεχνολογική πλατφόρμα που διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου μέσα από συνεχή καινοτομία και λύσεις προσαρμοσμένες για κάθε αγορά. Ωστόσο, η πορεία αυτή δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμη χωρίς μια σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της.

Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας εκφράζεται μέσα από ένα ευέλικτο και υβριδικό μοντέλο εργασίας, που δίνει έμφαση στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους γονείς, με επιπλέον perks και διευκολύνσεις, ενώ η συνεχής εκπαίδευση και η ενίσχυση δεξιοτήτων αποτελούν βασικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης.

Σεβασμός στη διαφορετικότητα, ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί με βάση τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες του.

Συνέπεια που αναγνωρίζεται

Πέρα από την πιστοποίηση από την Great Place to Work® Hellas για 6η συνεχή χρονιά, η Campeón Gaming έχει επίσης διακριθεί πολλαπλώς ανάμεσα στα Best Workplaces® για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για τις γυναίκες. Οι συνεχείς αυτές αναγνωρίσεις ενισχύουν την εικόνα μιας εταιρείας που δεν αρκείται σε αποσπασματικές πρωτοβουλίες, αλλά χτίζει συστηματικά μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και αριστείας. Σε μια αγορά όπου οι ταλαντούχοι επαγγελματίες έχουν πολλές επιλογές, η αξιοπιστία και η συνέπεια αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Το μέλλον χτίζεται σήμερα

Η επιτυχία μιας εταιρείας τεχνολογίας δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες αλλά και με το κατά πόσο καταφέρνει να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι ανήκουν, εξελίσσονται και συμβάλλουν ουσιαστικά σε κάτι μεγαλύτερο.

Για την Campeón Gaming, η φετινή πιστοποίηση αποτελεί ταυτόχρονα επιβράβευση και κίνητρο. Επιβράβευση για όσα έχουν ήδη επιτευχθεί, αλλά και κίνητρο για να συνεχίσει να επενδύει σε πρακτικές που ενισχύουν τη συμμετοχή, την καινοτομία και τη συλλογική επιτυχία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, την τεχνολογική υπεροχή και πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους της, η Campeón Gaming αποδεικνύει ότι το μέλλον του online entertainment δεν διαμορφώνεται μόνο από τον κώδικα και τις πλατφόρμες, αλλά από τις ομάδες που τα δημιουργούν.

Και όσο οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο, το παιχνίδι θα συνεχίσει να παίζεται και να κερδίζεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

{https://www.youtube.com/watch?v=QA6IDmawrAI}