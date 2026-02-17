Εκμεταλλευόμενοι και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας οι μαθητές στην Ξάνθη θα απολαύσουν ένα γεμάτο τετραήμερο με ανεμελιά και κλειστά σχολεία.

Καλά είναι τα μαντάτα για τους μαθητές της Ξάνθης καθώς ετοιμάζονται να απολαύσουν ένα γεμάτο τετραήμερο με κλειστά σχολεία και αποκριάτικο ξεφάντωμα στα ύψη καθώς με απόφαση του δημάρχου Ξάνθης θα μείνουν κλειστά την προσεχή Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου λόγω του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξάνθης για κλειστά σχολεία λόγω Καρναβαλιού στις 20/2

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης, την

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου λόγω ειδικών, εκτάκτων συνθηκών. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση η απόφαση πάρθηκε στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026. Το γεγονός ότι οι ΘΛΕ είναι ένας ευρέως διαδεδομένος θεσμός με μαζική συμμετοχή όλων των πολιτών, βαθιά ριζωμένος στην συνείδηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και το γεγονός ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις γιορτές ως εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου είναι απαραίτητη και καθιερωμένη εθιμικά πρακτική Το γεγονός ότι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 τις πρωινές – μεσημεριανές ώρες έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις και δράσεις όπως συναυλίες κλπ που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και την ευρεία συμμετοχή των μαθητών ενώ επισημαίνεται και η ανάγκη υποστήριξης της ιστορικής διαδρομής του θεσμού.

Με τα ανωτέρω δεδομένα οι μαθητές στην Ξάνθη θα απολαύσουν ένα γεμάτο τετραήμερο γεμάτο ανεμελιά και εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και λόγω και του τριημέρου που ακολουθεί για την Καθαρά Δευτέρα θα επιστρέψουν στα θρανία την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έχοντας απολαύσει τέσσερις μέρες γεμάτες αποκριάτικο γλέντι, ξεφάντωμα και ανεμελιά!