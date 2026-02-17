«The 2Night Show», νέο επεισόδιο απόψε τα μεσάνυχτα.

Απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Σταύρο Νικολαΐδη. Ο αγαπημένος ηθοποιός αναπολεί τον εμβληματικό ρόλο του «Μιχαλάκη» από τα «Εγκλήματα», εξηγεί γιατί η σειρά παραμένει αξεπέραστη, ενώ αναφέρεται με συγκίνηση στην απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου.

Θυμάται τα πρώτα του βήματα στο «Ρετιρέ» και το πώς ο πατέρας του «πέταξε τη σκούφια του», όταν ο γιος του πραγματοποίησε το δικό του ανεκπλήρωτο όνειρο στην υποκριτική.

Σε μία εξομολόγηση χωρίς διπλωματία, μιλά για το κόστος της ειλικρίνειας, τις δυσκολίες του επαγγέλματος, που τον ανάγκασαν να δουλέψει ακόμα και σε μεταφορική εταιρεία, αλλά και για την καθοριστική αλλαγή στη ζωή του, όταν από άνθρωπος της «κραιπάλης» έγινε σπιτόγατος.

Περιγράφει την απρόσμενη γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και μοιράζεται το άγχος και τη χαρά του, που έγινε πατέρας στα 47 του. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τις θεατρικές παραγωγές που αναλαμβάνει, καθώς και για τις παραστάσεις στις οποίες συμμετέχει, την επιθεώρηση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» στο «Θέατρον» και την κωμωδία «Καραμέλες Ούζου» στο «Από Μηχανής Θέατρο», την οποία και σκηνοθετεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=RWWNKFCR2Lk}

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και την Κωνσταντίνα Τάκαλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Porto Leone», αρχικά μιλάει για το πόσο πολύ απολαμβάνει τον ρόλο της και για την ανάγκη της να «υπερασπιστεί» τις γυναίκες της Τρούμπας.

Στη συνέχεια, θυμάται τα παιδικά της χρόνια στο Ομορφοχώρι της Λάρισας και τη «μαγεία» του κινηματογράφου, που την ώθησε από μικρή στην υποκριτική.

Θυμάται τα πρώτα της βήματα, το Εθνικό Θέατρο που καθόρισε τη σκέψη της, τον Νίκο Κούρκουλο και τη γενναιοδωρία του, ενώ αποκαλύπτει πως οι 150.000 δραχμές που πήρε από τη σειρά «Εκείνες και Εγώ», δίπλα στον Γιάννη Μπεζό, ήταν αυτές που της πλήρωσαν το πρώτο ενοίκιο.

Ακόμη, μιλά για τον γάμο, το διαζύγιο και τη συνειδητή επιλογή της ελευθερίας, δηλώνοντας πως ο γάμος δεν είναι προϋπόθεση ευτυχίας.

Τέλος, αναφέρεται στην παράσταση «2 ή 3 πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν» στο Θέατρο Προσκήνιο και καταλήγει πως στη σχέση γονιού και παιδιού δεν υπάρχει manual, παρά μόνο η καλή πρόθεση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τη Μαρίλια Μητρούση, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς». Η ταλαντούχα ηθοποιός αποκαλύπτει γιατί η «σκιά» των γονιών της, Μιχάλη Μητρούση και Ρουμπίνης Βασιλακοπούλου, την έκανε αρχικά να τρομάζει με το σανίδι, ενώ περιγράφει πώς βίωσε το διαζύγιο των γονιών της στα 10 της χρόνια.

Ποιος πασίγνωστος τραγουδιστής την πήρε από το χέρι για να τη γράψει στο Εθνικό Ωδείο και τι συνέβη όταν εμφανίστηκε στο «The Voice»; Πώς κατάφερε να γίνει πρωταγωνίστρια της Μιμής Ντενίση ξεκινώντας από τον πιο μικρό ρόλο;

Η Μαρίλια μιλά για τη πρόταση που αρνήθηκε από τουρκική σειρά, την αγωνία του να περιμένεις πάνω από ένα τηλέφωνο για έναν ρόλο, αλλά και την αγάπη που έχει για την τηλεόραση.

Τέλος, εξομολογείται πως είναι ερωτευμένη, αλλά εξηγεί γιατί αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει την ταυτότητα του συντρόφου της.

