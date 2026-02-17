Τι εντοπίστηκε στην ελληνική ρίγανη και αποφασίστηκε να αποσυρθεί από την αγορά για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Συναγερμός ανάκλησης σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές μετά από την ανίχνευση πυρρολιζιδινικών αλκαλοειδών σε αποξηραμένη ρίγανη ελληνικής προέλευσης που διοχετεύτηκε στην αγορά μέσω Γερμανίας.

Ειδικότερα οι αρχές ασφαλείας τροφίμων της Ουγγαρίας ενημέρωσαν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) για την ανίχνευση πυρρολιζιδινικών αλκαλοειδών που είναι φυσικές τοξίνες που μπορούν να εισέλθουν σε τρόφιμα όταν μαζί με το κανονικό φυτό συλλεχθούν και φυτά που τα περιέχουν. Μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο ήπαρ (ηπατοτοξικότητα). Έχουν γενετοξικές και πιθανώς καρκινογόνες επιδράσεις σε περίπτωση μακροχρόνιας έκθεσης.

Οι επίσημοι έλεγχοι εντόπισαν επίπεδα που ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια για ξηρή ρίγανη, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα ανάκληση/απόσυρση από την αγορά στην Ουγγαρία και μη διάθεση προς τους καταναλωτές. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για άμεσες περιπτώσεις ασθένειας.