Τι εντόπισαν οι έλεγχοι στα ελληνικά προϊόντα και αποφασίστηκε η καταστροφή των επίμαχων παρτίδων.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων μετά τον εντοπισμό προβληματικών φορτίων ελληνικών προϊόντων, προκαλώντας νέο πλήγμα στην εικόνα των εξαγωγών. Μέσα σε λίγες ημέρες, δύο διαφορετικές παρτίδες – ρίγανη και σταφύλια – μπήκαν στο μικροσκόπιο ελέγχων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας σε άμεσες ενέργειες και μπλόκο στην κυκλοφορία τους.

Σοβαρός κίνδυνος σε τριμμένη ελληνική ρίγανη

Η πιο πρόσφατη ειδοποίηση προήλθε από τη Γερμανία μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF, όπου καταγράφηκε ως Alert Notification 2025.9759. Εταιρικός έλεγχος εντόπισε πυρρολιζιδινικά αλκαλοειδή (PAs) σε τριμμένη ρίγανη ελληνικής προέλευσης – ουσίες που προέρχονται από ζιζάνια και θεωρούνται τοξικές, με πιθανές επιδράσεις στο ήπαρ. Η ειδοποίηση χαρακτηρίστηκε «σοβαρού κινδύνου», με τις γερμανικές αρχές να ενημερώνουν άμεσα τους παραλήπτες, ενώ το προϊόν δεν διατέθηκε στην αγορά, καθώς εντοπίστηκε εγκαίρως. Η Ελλάδα έχει ήδη επισημανθεί για περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής.

Προβλήματα και σε ελληνικά σταφύλια

Την ίδια στιγμή και παρτίδες ελληνικών σταφυλιών βρέθηκαν στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ελέγχων, με ορισμένες να απορρίπτονται λόγω υπέρβασης επιτρεπτών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Ειδικότερα, νέα ευρωπαϊκή ειδοποίηση καταγράφηκε στις 3 Δεκεμβρίου, αυτή τη φορά από τις ρουμανικές αρχές, σχετικά με παρτίδα λευκών σταφυλιών ελληνικής προέλευσης στην οποία διαπιστώθηκε υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού ορίου (MRL) για το φυτοφάρμακο acetamiprid. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ίδια την επιχείρηση διακίνησης των σταφυλιών, στο πλαίσιο αυτοελέγχου. Η ειδοποίηση κατατάχθηκε ως «σοβαρός κίνδυνος», παρότι στο δελτίο δεν καταγράφονται συγκεκριμένα εργαστηριακά δεδομένα ή αξιολόγηση του μεγέθους της υπέρβασης. Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά ασθένειας καταναλωτών ούτε συγκεκριμένα συμπτώματα. Ως άμεσο μέτρο, οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην καταστροφή της παρτίδας των προϊόντων, ώστε να αποτραπεί η διάθεσή τους στην αγορά. Η ειδοποίηση επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια ημέρα. Αν και οι αναφορές δεν σχετίζονται με σοβαρή τοξικότητα, οι συχνές απορρίψεις προκαλούν ανησυχία στους εμπορικούς εταίρους και πιέζουν τους Έλληνες παραγωγούς για αυστηρότερη τήρηση πρωτοκόλλων.

Ανησυχία στις αγορές – Πιέσεις στους παραγωγούς

Οι ευρωπαϊκές αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς τα ελληνικά βότανα και φρούτα αποτελούν από τα πλέον δημοφιλή εξαγώγιμα προϊόντα. Η συσσώρευση προειδοποιήσεων, ακόμη κι αν δεν αφορούν μαζική διακίνηση, δημιουργεί προβληματισμό στον κλάδο και σε εμπορικούς διανομείς. Η Ελλάδα, ως χώρα προέλευσης των προϊόντων που εντοπίστηκαν, αναμένεται να προχωρήσει σε εθνικούς ελέγχους παρακολούθησης, διερεύνηση των παρτίδων, πιθανή έκδοση προειδοποιήσεων στους παραγωγούς. Οι έλεγχοι θα κρίνουν εάν οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά ή ένδειξη ενός ευρύτερου προβλήματος που απαιτεί παρέμβαση σε επίπεδο παραγωγικής αλυσίδας.