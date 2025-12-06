Ποιοι νεοδημοκράτες είναι μπροστάρηδες σε μπλόκα- Γιατί αναβλήθηκε η συνεδρίαση της ΚΟ- Την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι με τις συγκεκριμένες πληρωμές μπορεί να καμφθεί το αγωνιστικό φρόνημα του αγροτικού κόσμου δεν φαίνεται να το συμμερίζονται ούτε οι αγρότες ούτε μεγάλη μερίδα βουλευτών της.

«Αν δεν λυθούν τα μπλόκα των αγροτών μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι γαλάζιοι βουλευτές στο Μαξίμου. Αφενός διότι προβλέπουν Χριστούγεννα με μπλόκα και μετακινήσεις μετ’ εμποδίων που θα εξοργίσουν τους πολίτες. Αφετέρου διότι δεν θα μπορούν και οι ίδιοι να κυκλοφορήσουν στα χωριά τους τις γιορτινές μέρες λόγω της οργής των αγροτών.

«Η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων δεν είναι μία απλή υπόθεση» υποστηρίζουν γαλάζιοι βουλευτές που ζουν στην Περιφέρεια γνωρίζουν το πρόβλημα και δικαιολογούν την οργή του αγροτικού κόσμου.

«Η πληρωμή στις αρχές Οκτωβρίου δεν είναι τυχαία. Τότε γίνεται η σπορά αγοράζονται οι ζωοτροφές τα λιπάσματα και τα πετρέλαια. Τώρα όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αναγκαστεί να αγοράσουν τα πάντα ..έναντι και χρωστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά. Και επιπλέον έχουν μείνει άφραγκοι μέσα στις γιορτές» λένε.

Αγώνας να καταβληθεί μισό δισ. μέχρι τα Χριστούγεννα

Η κυβέρνηση διαβλέποντας τον κίνδυνο προσπαθεί να συμπιέσει τον χρόνο των πληρωμών. Κι επειδή ούτε εκείνοι που χειρίζονται τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να εγγυηθούν ότι οι πληρωμές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου – πόσω μάλλον νωρίτερα- το Μαξίμου ετοιμάζει εναλλακτικό σχέδιο.

Θέτει ως προτεραιότητα μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων να έχει εξοφλήσει την βασική επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει καταβάλλει και τις αποζημιώσεις από σειρά φυσικών καταστροφών. Να έχει, δηλαδή, εκταμιεύσει περίπου 500 εκ. ευρώ και να χρωστάει άλλα 600 εκ. από άλλες ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Μαζί με τα 500 εκ ευρώ που πληρώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου το Μαξίμου θα μπορεί να επικαλεσθεί ότι οι αγρότες θα έχουν εισπράξει μέχρι τα Χριστούγεννα συνολικά 1 δις ευρώ.

Τότε και μόνο τότε εκτιμάει η κυβέρνηση ότι θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μία πρώτη απόπειρα διαπραγμάτευσης με τους αγρότες για αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Χρειάζονται και άλλα μέτρα στήριξης λένε γαλάζιοι βουλευτές

Εκ πρώτης όψεως την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι με τις συγκεκριμένες πληρωμές μπορεί να καμφθεί το αγωνιστικό φρόνημα του αγροτικού κόσμου δεν φαίνεται να το συμμερίζονται ούτε οι αγρότες ούτε μεγάλη μερίδα βουλευτών της Ν.Δ. που ταυτίζονται με τα επιπλέον αιτήματα των αγροτών σε μεγάλο βαθμό.

«Δεν φθάνουν τα 200 ευρώ που δίνουμε για αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώνεται από την ευλογιά. Απαιτούνται πολλά περισσότερα κονδύλια» υποστηρίζει βουλευτής από τον Έβρο που έχει μεγαλώσει σε κτηνοτροφική οικογένεια και προσθέτει: «Ο κτηνοτρόφος δεν χάνει μόνο από την αξία του ζώου. Χάνει ταυτόχρονα τα δύο νεογνά που θα έκανε, χάνει 240 κιλά γάλατος που θα έβγαζε και χάνει και τα χρήματα από την αξία του μαλλιού».

Η κυβέρνηση αντιτείνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω στήριξη των κτηνοτρόφων με βασικό επιχείρημα ότι πρόσφατα τους κατέβαλε – με έκτακτη ενίσχυση- 170 εκ ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια και διαμηνύει ότι η Ευρώπη δεν δίνει επιπλέον ούτε ευρώ. «Να ζοριστεί να δώσει» απαντούν γαλάζιοι βουλευτές φανερώνοντας ότι το αγροτικό πρόβλημα είναι πολύ πιο εκρηκτικό από όσο θέλει να το παρουσιάζει η κυβέρνηση που πιστεύει ότι με κάποια επιδόματα «μπαλώματα» θα λυθεί το πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα.

Γαλάζιοι μπροστάρηδες σε σκληρά μπλόκα

Οι παραπάνω διάλογοι γίνονται καθημερινά ανάμεσα σε βουλευτές της Ν.Δ. τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα κυβερνητικά στελέχη που βλέπουν με αμηχανία πολλά από τα πρωτοπαλίκαρα των μπλόκων να προέρχονται από την δική τους παράταξη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, ο Κώστας Ανεστίδης – με το προσωνύμιο Κοσκωτάς» - ο οποίος ηγείται στο μπλοκ των Μαλγάρων. Είναι κομματικό στέλεχος της Ν.Δ. στο σπίτι του οποίου είχε γευματίσει το 2005 ο Κ. Καραμανλής ως πρωθυπουργός.

Γαλάζιο κομματικό στέλεχος είναι και ο μπροστάρης στον μπλόκο του Προμαχώνα Λίτιος Στέργιος. Ήταν μάλιστα υποψήφιος περιφερειακός Σύμβουλος στο ψηφοδέλτιο του Απόστολου Τζιτζικώστα στο παρελθόν.

Το ίδιο ισχύει και με τον επικεφαλής στο μπλόκο Ανατολικής Θεσσαλονίκης Χρήστο Τσιλία που είναι επίσης στέλεχος της Ν.Δ.. Όπως και ο Χρήστος Σιδηρόπουλος που πρωτοστάτησε στα επεισόδια στη Νίκαια της Λάρισας. «Είναι Νεοδημοκράτης και γαμπρός στη Λάρισα» λένε οι γνωρίζοντες.

Τα παραπάνω παραδείγματα φανερώνουν ότι οι γέφυρες συνεννόησης έχουν κοπεί σε τέτοια βαθμό με τον αγροτικό κόσμο ώστε - παρά τις επίμονες εκκλήσεις Χατζηδάκη- Τσιάρα για διάλογο- μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνεται κανείς.

Στο κενό οι εκκλήσεις για διάλογο

Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι έληξε άδοξα και η προσπάθεια διαλόγου ανάμεσα στους αγρότες της Κρήτης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης την Παρασκευή μετά την απαίτηση των Κρητικών να παραστούν στην συνάντηση και οι 25 βουλευτές της Ν.Δ που εκλέγονται στην Κρήτη.

Και μέσα σε αυτό το κλίμα το Μαξίμου ανέβαλε και την συνεδρίαση της Κ.Ο. που είχε οριστεί πριν από την συζήτηση του προϋπολογισμού αφήνοντας χωρίς σοβαρά επιχειρήματα τους γαλάζιους βουλευτές που θα κληθούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα τις ημέρες των εορτών όταν έρθουν αντιμέτωποι με τους ψηφοφόρους τους στα χωριά.