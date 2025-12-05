Games
Πλημμύρες στην Αττική έφερε η κακοκαιρία Byron: Μέγαρα, Νέα Πέραμος και Μάνδρα στις λάσπες

Πλημμύρες στην Αττική έφερε η κακοκαιρία Byron: Μέγαρα, Νέα Πέραμος και Μάνδρα στις λάσπες
Σαρώνει την Αττική η κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο και Μάνδρα – Live η πορεία των καταιγίδων τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά την Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων. Τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 230 κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, με τα πληρώματα να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

{https://www.facebook.com/reel/2631044867254005}

Επικίνδυνες καταιγίδες στα ανατολικά και στα νότια την Παρασκευή

Πολλές περιοχές της χώρας θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» και την Παρασκευή, όπως τόνισε ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο ΕΡΤnews και θα δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής.

Η κακοκαιρία Byron θα πλήξει περιοχές της Πιερίας, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Αττικής, ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων.

Στην Αττική οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν, κατά διαστήματα, όλο το βράδυ μέχρι περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ήδη σε πολλούς σταθμούς της Αττικής έχουν καταγραφεί 50 χιλιοστά βροχής ενώ στη Λακωνία έχουν πέσει πάνω από 100 χιλιοστά νερού και αναμένεται πολύ ακόμα.

Μεγάλες ποσότητες νερού αναμένεται να δεχθούν έως το Σάββατο το πρωί, περιοχές της Πιερίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.


LIVE

  • Βίντεο από Μάνδρα

    06:24:29

    {https://www.tiktok.com/@westatticaweather/video/7580206215532137750}

  • Βίντεο από Άλιμο

    06:22:46

    {https://www.tiktok.com/@xeniadrak/video/7580081832604110082?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C121477481%2C121351166%2C121811500%2C121960941%2C121860360%2C121487028%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.protothema.gr%2Fgreece%2Farticle%2F1737774%2Fishuri-kataigida-stin-attiki-pos-tha-kinithei-i-kakokairia-tis-epomenes-ores%2F&referer_video_id=7580081832604110082}

  • Διακοπή κυκλοφορίας στην Αττική - Οι δρόμοι

    06:21:21

    Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

    Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

    Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

    Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

    Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

    Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

    Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

    Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

    Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

    Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

  • Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

    06:20:16

    Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

