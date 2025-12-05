Τον μεγαλύτερο όγκο ελέγχων πραγματοποίησαν οι ΔΟΥ με 12.693 ολοκληρωμένους ελέγχους, ενώ ακολούθησαν τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) με 10.170

Σημαντική αύξηση της ελεγκτικής δραστηριότητας κατέγραψε η φορολογική διοίκηση στο δεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ. Κατά την περίοδο αυτή ολοκληρώθηκαν συνολικά 23.823 φορολογικοί έλεγχοι από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, γεγονός που αποτυπώνει την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Τον μεγαλύτερο όγκο ελέγχων πραγματοποίησαν οι ΔΟΥ με 12.693 ολοκληρωμένους ελέγχους, ενώ ακολούθησαν τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) με 10.170. Στα εξειδικευμένα ελεγκτικά κέντρα, το Κέντρο Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) διενήργησε 902 ελέγχους, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ολοκλήρωσε 39, και το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ολοκλήρωσε 19.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις λεγόμενες «φρέσκες» υποθέσεις, δηλαδή στους ελέγχους που αφορούν νέες χρήσεις, πρόσφατες παραβάσεις ή νέες ενδείξεις φοροδιαφυγής. Στο δεκάμηνο του 2025 ολοκληρώθηκαν 17.607 έλεγχοι φρέσκων υποθέσεων, ποσοστό 73,91% του συνολικού έργου. Η επίδοση αυτή, η οποία αποτελεί βασικό επιχειρησιακό δείκτη (KPI 4), αναδεικνύει τη στρατηγική στόχευση των ελεγκτικών αρχών στον άμεσο έλεγχο τρεχουσών υποθέσεων.

Στο πεδίο αυτό, οι ΔΟΥ ολοκλήρωσαν 9.347 ελέγχους φρέσκων υποθέσεων, τα Ελεγκτικά Κέντρα 7.749, το Κέντρο Μεγάλων Φορολογουμένων 484, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 19, και το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου 8. Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, ενώ τα εξειδικευμένα κέντρα επικεντρώνονται σε πιο σύνθετες και υψηλής σημασίας υποθέσεις.