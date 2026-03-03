Η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για υπόθεση φορολόγησης εφάπαξ αποζημίωσης.

Την απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής φορολογούμενου που ζητούσε την τροποποίηση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ. Η υπόθεση αφορούσε φορολογική επιβάρυνση η οποία προέκυψε μετά την υποβολή δήλωσης εισοδήματος, στην οποία είχαν δηλωθεί συνολικές αποδοχές σχεδόν 299.000 ευρώ ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι ποσό 147.000 ευρώ είχε εσφαλμένα ενταχθεί στις τακτικές αποδοχές, ενώ, όπως ισχυρίστηκε, επρόκειτο για εφάπαξ αποζημίωση λόγω λύσης της εργασιακής του σχέσης, η οποία θα έπρεπε να φορολογηθεί με την ειδική κλίμακα που προβλέπεται για τις αποζημιώσεις και όχι με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό είχε υποβάλει αίτηση τροποποίησης της πράξης, επικαλούμενος πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, αίτηση η οποία απορρίφθηκε αρχικά από το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εξετάζοντας εκ νέου την υπόθεση, έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας περί πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, το επίμαχο ποσό είχε συμπεριληφθεί από τον ίδιο τον εργοδότη στις τακτικές αποδοχές στη βεβαίωση αποδοχών που αναρτήθηκε στο Taxis, γεγονός που δεν επιτρέπει την άμεση και χωρίς περαιτέρω ελεγκτική κρίση αναγνώρισή του ως αποζημίωσης ειδικής φορολογικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η ΔΕΔ σημείωσε ότι ο φορολογούμενος επιχείρησε, μέσω της διαδικασίας τροποποίησης, να προσβάλει εμμέσως πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για την οποία είχε ήδη παρέλθει η νόμιμη προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Με βάση τα παραπάνω, η προσφυγή απορρίφθηκε στο σύνολό της.