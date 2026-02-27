Ο κ. Πιτσιλής χαρακτήρισε την κυβερνοασφάλεια «στρατηγικό πυλώνα», υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς κυβερνοανθεκτικότητα δεν έχουμε αξιοπιστία».

Με τον ραγδαίο μετασχηματισμό που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, «δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος σε έναν χρόνο», τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναδεικνύοντας την κυβερνοασφάλεια ως κρίσιμο παράγοντα αξιοπιστίας για κράτος και επιχειρήσεις. Η αυξανόμενη έκθεση επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών σε κυβερνοαπειλές και ο ρόλος της ασφάλισης ως εργαλείου διαχείρισης του ψηφιακού ρίσκου βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο Insurance Forum Athens Edition 2026.

Ο κ. Πιτσιλής χαρακτήρισε την κυβερνοασφάλεια «στρατηγικό πυλώνα», υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς κυβερνοανθεκτικότητα δεν έχουμε αξιοπιστία». Όπως ανέφερε, στο στρατηγικό σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται η συστηματική λήψη μέτρων για την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, η συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα. Σημείωσε ότι εφαρμόζονται αρχές security by design σε όλες τις υπηρεσίες, ενώ αξιοποιούνται πολλαπλά εργαλεία για την αποτροπή εισβολών στα πληροφοριακά συστήματα.

Αναφερόμενος στη διαχείριση περιστατικών, επεσήμανε ότι υπάρχει ανοιχτή γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό δραστών, ενώ παράλληλα οι πολίτες ενημερώνονται για απατηλά μηνύματα και τους κινδύνους που αυτά ενέχουν. Όπως είπε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας, με τη συνεχή επικαιροποίηση των συστημάτων να αποτελεί τη νέα μεγάλη πρόκληση.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι η εκθετική αύξηση των δεδομένων, η διασυνδεσιμότητα και η ταχύτητα των συναλλαγών πολλαπλασιάζουν τα ενδεχόμενα κυβερνοαπειλών, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις δεν κάνουν διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ότι απαιτείται προληπτική δράση σε κάθε επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισήμανε ότι τόσο οι μικρομεσαίες όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους, προειδοποιώντας ότι μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινό «λουκέτο» μια μικρή επιχείρηση. Τόνισε ότι, παρά τις προσπάθειες ενημέρωσης και θωράκισης, το

κόστος παραμένει ανασταλτικός παράγοντας για πολλές μικρές επιχειρήσεις, ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η απουσία προστασίας μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητά τους.

Ο Deputy Managing Director της Atradius Greece, Γρηγόρης Σταματόπουλος, ανέδειξε τη σύνδεση κυβερνοεπιθέσεων και επιχειρηματικού ρίσκου, επισημαίνοντας ότι η αύξηση τέτοιων περιστατικών επηρεάζει άμεσα τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας αναγκαίο τον συνδυασμό πρόληψης και ασφάλισης