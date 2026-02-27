Αποζημιωθείτε γρήγορα και εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει σε ασφαλισμένους τη δυνατότητα να λάβουν voucher 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε κάποια μονάδα του οργανισμού. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, που είναι ανοιχτή όλο τον χρόνο.

Για να λάβετε το voucher θα χρειαστείτε:

Κωδικούς πρόσβασης Taxisnet

ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους

Δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf)

Έγκυρο και ενεργό IBAN, όπου είστε αποκλειστικός ή συνδικαιούχος

Αριθμό κινητού τηλεφώνου

Βήματα υποβολής αιτήματος

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ Επιλέξτε «Φάκελος Ασφάλισης Υγείας» και εισάγετε τους κωδικούς σας. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι χρησιμοποιούν τους δικούς τους κωδικούς, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο προστατευόμενο μέλος. Εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας και πατήστε «Είσοδος» Επιλέξτε «Ατομικά Αιτήματα Παροχών» → «Υποβολή» → «Οπτικά» Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό σας κώδικα και τα στοιχεία του μέλους για το οποίο υποβάλλετε το αίτημα Εισάγετε email και κινητό τηλέφωνο Καταχωρήστε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού και το ακριβές ποσό της απόδειξης αγοράς Στο πεδίο γνωμάτευσης, επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη γνωμάτευση του οφθαλμίατρου Ανεβάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf, όπως: Απόδειξη πληρωμής, Βεβαίωση καταστήματος οπτικών Αρχική σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τον IBAΝ Επιβεβαιώστε ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και τη διατήρηση των πρωτοτύπων για 5 χρόνια Πατήστε «Υποβολή Αιτήματος»

Μετά την επιτυχή υποβολή, ο ΕΟΠΥΥ καταθέτει το ποσό των 100€ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει για την αγορά γυαλιών.