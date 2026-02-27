Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει σε ασφαλισμένους τη δυνατότητα να λάβουν voucher 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε κάποια μονάδα του οργανισμού. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, που είναι ανοιχτή όλο τον χρόνο.
Για να λάβετε το voucher θα χρειαστείτε:
- Κωδικούς πρόσβασης Taxisnet
- ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους
- Δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf)
- Έγκυρο και ενεργό IBAN, όπου είστε αποκλειστικός ή συνδικαιούχος
- Αριθμό κινητού τηλεφώνου
Βήματα υποβολής αιτήματος
- Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ
- Επιλέξτε «Φάκελος Ασφάλισης Υγείας» και εισάγετε τους κωδικούς σας. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι χρησιμοποιούν τους δικούς τους κωδικούς, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο προστατευόμενο μέλος.
- Εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας και πατήστε «Είσοδος»
- Επιλέξτε «Ατομικά Αιτήματα Παροχών» → «Υποβολή» → «Οπτικά»
- Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό σας κώδικα και τα στοιχεία του μέλους για το οποίο υποβάλλετε το αίτημα
- Εισάγετε email και κινητό τηλέφωνο
- Καταχωρήστε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού και το ακριβές ποσό της απόδειξης αγοράς
- Στο πεδίο γνωμάτευσης, επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη γνωμάτευση του οφθαλμίατρου
- Ανεβάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf, όπως: Απόδειξη πληρωμής, Βεβαίωση καταστήματος οπτικών Αρχική σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τον IBAΝ
- Επιβεβαιώστε ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και τη διατήρηση των πρωτοτύπων για 5 χρόνια
- Πατήστε «Υποβολή Αιτήματος»
Μετά την επιτυχή υποβολή, ο ΕΟΠΥΥ καταθέτει το ποσό των 100€ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει για την αγορά γυαλιών.