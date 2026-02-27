Πλέον οι απόφοιτοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφα των πτυχίων τους μέσω ptyxia.gov.gr.

Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr είναι από σήμερα 12.375 τίτλοι Προπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Οι απόφοιτοι με έτος εισαγωγής 1983-1984 και έπειτα, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφο του τίτλου προπτυχιακών σπουδών τους μέσω του ptyxia.gov.gr.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το 24ο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που εντάσσεται στην υπηρεσία, για τα τμήματα:

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ)

Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΔΦΠ)

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ)

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ)

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ)

Βιοτεχνολογίας (ΒΙΟ)

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΟΑ)

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ)

Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ)

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι απόφοιτοι του Γεωπονικού Αθηνών

Για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου του πτυχίου τους, οι απόφοιτοι προπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία μέσω gov.gr στην Κατηγορία «Εκπαίδευση» και την υποκατηγορία «Πανεπιστήμια και φοίτηση» ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptyxia.gov.gr.

Οι απόφοιτοι, αφού συνδεθούν με κωδικούς πρόσβασης TaxisNet και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφα των πτυχίων τους, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα του εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχείο των τίτλων σπουδών μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να κατατεθεί εκτυπωμένο αντίγραφο του.

Η γνησιότητα των αντιγράφων επαληθεύεται εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής docs.gov.gr/validate, πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, τα πτυχία αυτά μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά με τη σφραγίδα της Χάγης μέσω της πλατφόρμας e-apostille.gov.gr, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αποστείλουν τα πτυχία τους στο εξωτερικό με λίγα μόνο κλικ, αντί για δύο επισκέψεις με φυσική παρουσία.