ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ο ΔΣΑ ζητά έλεγχο για τις άδειες ιδιωτικών Νομικών Σχολών

Υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών, «μέσω προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών σχολών ελλιπούς νομικής πληρότητας» καταγγέλλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση που ενέκρινε τη λειτουργία τους.

Τα έγγραφα πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών μίας από τις τρεις ιδιωτικές Νομικές Σχολές που πήραν άδεια για να λειτουργήσουν στη χώρα μας ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει σε αίτηση ακύρωσης της σχετικής υπουργικής απόφασης , εφόσον διαπιστώσει ότι δεν διασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα σπουδών.

Εκφράζοντας για άλλη μία φορά ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας την κατηγορηματική αντίθεσή του στη λειτουργία Ιδιωτικών Νομικών Σχολών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη , μιλά για «υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών μέσω προγραμμάτων ελλιπούς νομικής πληρότητας και τονίζει ότι η αδειδότησή τους «θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «σε υλοποίηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία «The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών.

Η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση αίτησης ακυρώσεως, σύμφωνα με το δικαίωμα που παρέχει στον Δικηγορικό Σύλλογο το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων.

Το αίτημα του ΔΣΑ στηρίζεται στο δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα (κατά το άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του π.δ. 28/2015, του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 1599/1986 σε συνδ. με το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων που θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του Δικηγορικού Συλλόγου για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως).

Μετά τη λήψη αντιγράφων του φακέλου αδειοδότησης, θα προβούμε σε κατά νόμο αξιολόγησή του και εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι προς τούτο, θα προβούμε σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων»

