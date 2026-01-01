Τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ - Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση Τζόκερ απόψε (01/01/26), που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.900.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 3, 4, 6, 33, 36 και Τζόκερ το 13.

Στην αποψινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ τρία δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα κερδών

Πληρωμή κερδών

Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σημείωση: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.