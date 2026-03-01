Χάος στη Μέση Ανατολή: Πόλεμος στο Ιράν - Νέες εκρήξεις σε Ντουμπάι, Κατάρ - Νεκρός ο Χαμενεΐ

Χάος στη Μέση Ανατολή φέρνουν οι επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ η ένταση ενδέχεται να κορυφωθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες, ειδικά μετά το θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.
Το πρωί του Σαββάτου (28/02), οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράν, μετά από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική δράση. Ως αντίποινα, το Ιράν αντέτεινε, πραγματοποιώντας πυραυλικές επιθέσεις.
Με τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες Σάββατο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα βρεθεί «στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», δήλωσε ο γιος του τελευταίου σάχη της χώρας, ο Ρεζά Παχλαβί.
«Με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», έγραψε ο Ρεζά Παχλαβί στο X. «Προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία: οποιαδήποτε απόπειρα να στηρίξετε το καθεστώς που καταρρέει θα αποτύχει», πρόσθεσε.
Ο Ρεζά Παχλαβί, που αυτοπαρουσιάζεται ως προσωπικότητα της μετάβασης στο Ιράν, ζήτησε από τους Ιρανούς «να παραμείνουν σε εγρήγορση» προς το παρόν. «Η στιγμή για μια μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά», τόνισε.
Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή,σήμερα Κυριακή 1 Μαρτίου, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε τη ζωή, μεταξύ άλλων, και στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Είκοσι επτά» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπως και το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού και ένα συγκρότημα της αμυντικής βιομηχανίας στο Τελ Αβίβ είναι μεταξύ των στόχων, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.
Στο μεταξύ πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.
Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και χθες ήδη έπληξε στόχους σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
{https://www.youtube.com/watch?v=rILmmDnWC-U}
{https://www.youtube.com/watch?v=4OyFqCmdMDE}
{https://www.youtube.com/watch?v=SQ1TFGJOyRk}
LIVE
-
Ιράν: Η χώρα ήταν προετοιμασμένη08:05:26
Το Ιράν είχε προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια, περιλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια, δήλωσε ο Γαλιμπάφ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πέρασαν τις κόκκινες γραμμές μας και θα υποστούν τις συνέπειες.
{https://x.com/TehranTimes79/status/2027965862209052975}
-
Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «με δύναμη που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ κανείς»07:53:09
Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «με δύναμη που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ κανείς», αν η Τεχεράνη απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα.
«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσουν πολύ σκληρά σήμερα, σκληρότερα από ποτέ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Και πρόσθεσε: «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ, ΟΜΩΣ, ΔΙΟΤΙ, ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ!»
-
Τρεις αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, θα αναλάβουν τη μετάβαση στο Ιράν07:21:44
Τρεις αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, θα αναλάβουν τη μετάβαση στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ένας σύμβουλος του αγιατολάχ, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Εκτός από τον Πεζεσκιάν το έργο αυτό θα αναλάβουν ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος, πρόσθεσε ο Μοχμπέρ.
-
Ιράν: Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης για να τιμήσουν τον αγιατολάχ Χαμενεΐ07:20:42
Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σήμερα στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.
Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν "Θάνατος στην Αμερική!", "Θάνατος στο Ισραήλ!" ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ιρανική κρατική τηλεόραση.
-
Ποιός ήταν ο Χαμενεΐ07:19:28
{https://www.youtube.com/watch?v=BLqqgiJJzAQ&t=32s}
-
Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα με πυραύλους και drones07:18:39
Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε τη ζωή, μεταξύ άλλων, και στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Είκοσι επτά αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπως και το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού και ένα συγκρότημα της αμυντικής βιομηχανίας στο Τελ Αβίβ είναι μεταξύ των στόχων, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.
Στο μεταξύ πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.
Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και χθες ήδη έπληξε στόχους σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.