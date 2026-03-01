Χάος στη Μέση Ανατολή: Πόλεμος στο Ιράν - Νέες εκρήξεις σε Ντουμπάι, Κατάρ - Νεκρός ο Χαμενεΐ

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Χάος στη Μέση Ανατολή φέρνουν οι επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ η ένταση ενδέχεται να κορυφωθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες, ειδικά μετά το θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Το πρωί του Σαββάτου (28/02), οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράν, μετά από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική δράση. Ως αντίποινα, το Ιράν αντέτεινε, πραγματοποιώντας πυραυλικές επιθέσεις.

Με τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες Σάββατο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα βρεθεί «στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», δήλωσε ο γιος του τελευταίου σάχη της χώρας, ο Ρεζά Παχλαβί.

«Με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», έγραψε ο Ρεζά Παχλαβί στο X. «Προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία: οποιαδήποτε απόπειρα να στηρίξετε το καθεστώς που καταρρέει θα αποτύχει», πρόσθεσε.

Ο Ρεζά Παχλαβί, που αυτοπαρουσιάζεται ως προσωπικότητα της μετάβασης στο Ιράν, ζήτησε από τους Ιρανούς «να παραμείνουν σε εγρήγορση» προς το παρόν. «Η στιγμή για μια μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά», τόνισε.

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή,σήμερα Κυριακή 1 Μαρτίου, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε τη ζωή, μεταξύ άλλων, και στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Είκοσι επτά» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπως και το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού και ένα συγκρότημα της αμυντικής βιομηχανίας στο Τελ Αβίβ είναι μεταξύ των στόχων, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.

Στο μεταξύ πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και χθες ήδη έπληξε στόχους σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

{https://www.youtube.com/watch?v=rILmmDnWC-U}

{https://www.youtube.com/watch?v=4OyFqCmdMDE}

{https://www.youtube.com/watch?v=SQ1TFGJOyRk}

LIVE