Το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστική επίθεση κατά της έδρας του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως αντίποινα για την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ - Το Κατάρ ανακοίνωσε αναχαίτιση πυραύλων, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι.

Βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στο Μπαχρέιν εκτόξευσε το Σάββατο το Ιράν, στο πλαίσιο της «ανταποδοτικής απάντησης» στην κοινή στρατιωτική εκστρατεία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά ημιεπίσημα πρακτορεία Tasnim και Fars.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η εγκατάσταση που επλήγη στεγάζει την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, ενώ βίντεο που δημοσιοποίησαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης εμφανίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή της βάσης.

