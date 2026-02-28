Το υπουργείο Εξωτερικών ανοίγει την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μ. Ανατολή.

Η Αθήνα παρακολουθεί από το πρωί με ανησυχία την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.

Στις 18:30 συνεδριάζει εκτάκτως στο Μαξίμου το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό προκειμένου να εκτιμηθεί η έκρυθμη κατάσταση στην Μ. Ανατολή και να εκπονηθεί ένα σχέδιο σε περίπτωση που ο πόλεμος έχει διάρκεια ή επεκταθεί.

Πεντάγωνο και Υπ. Εξωτερικών τηρούν στάση αναμονής μέχρι να δουν πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος που άνοιξε σήμερα το πρωί το Ισραήλ στον Ιράν- με τη βοήθεια των ΗΠΑ -με τον Ιράν να απαντάει χτυπώντας Αμερικανικούς στόχους σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ανοίγει τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης

Από στιγμή σε στιγμή το υπουργείο Εξωτερικών ανοίγει την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Μ. Ανατολή.

Δεδομένου ότι ο εναέριος χώρος πάνω από το Ισραήλ και το Ιράν έχουν κλείσει η μόνη δυνατότητα που έχει αυτή την στιγμή η Αθήνα είναι να κάνει καταγραφή αιτημάτων ή να δίνει πληροφορίες και διευκολύνσεις σε Έλληνες πολίτες για το που μπορούν να κατευθυνθούν σε περίπτωση που νοιώθουν ότι μπορεί να κινδυνεύουν.

Είχε προηγηθεί χθες το βράδυ η ταξιδιωτική οδηγία από το υπουργείο Εξωτερικών προτρέποντας τους Έλληνες να αποφύγουν να ταξιδέψουν σε Ισραήλ, Παλαιστίνη και Ιράν.