Με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στην επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, το πρωί του Σαββάτου 28/2.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση: «Δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ-Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή.

Η χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως μέλος της Ε.Ε οφείλει να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ-Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή.

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια. Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση και σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».