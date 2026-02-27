Άβολη στιγμή στον αέρα του «Πρωινού» του Ant1. Ο Λιάγκας ζητησε επίμονα από τον Δόξα να σταματήσει την προβολή του βίντεο.

Μία έντονη και αμήχανη στιγμή σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό», όταν ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας έπαιξε αιφνιδιαστικά βίντεο της κόρης του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του παρουσιαστή Γιώργου Λιάγκα.

Τι ακριβώς συνέβη στον αέρα

Ο Κώστας Δόξας ήταν καλεσμένος για να μιλήσει σχετικά με την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση. Το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είχε επιβάλλει στον τραγουδιστή ποινή φυλάκισης τριών ετών, με έκτιση τεσσάρων μηνών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Δόξας έβγαλε το κινητό του και έβαλε να παίζει ένα βίντεο, στο οποίο η κόρη του, όπως ανέφερε, βρισκόταν σε τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου επτά ώρες, κλαίγοντας έντονα. Ο Γιώργος Λιάγκας παρενέβη άμεσα, ζητώντας να σταματήσει η προβολή και να μην ακουστεί η φωνή της ανήλικης κόρης.

«Όχι, όχι, όχι, μην το κάνεις Κώστα… Μην μου το κάνεις αυτό τώρα», επαναλάμβανε ο παρουσιαστής, ενώ οι συνεργάτες της εκπομπής έκλεισαν τον ήχο, ώστε να μην ακουστεί το ευαίσθητο ηχητικό απόσπασμα.

Ο Κώστας Δόξας δήλωσε σχετικά: «Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Η παρέμβαση του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας επεσήμανε ότι τα παιδιά πρέπει να μένουν έξω από τις ενήλικες διαμάχες. «Εγώ ακούω τι λες, ότι έχεις κακοποιηθεί. Από την άλλη μία γυναίκα δικαιώθηκε σε ένα δικαστήριο με μια βαρύτατη ποινή. Το να μιλάμε για το παιδί είναι λάθος. Αυτά τα πράγματα για τα παιδιά μένουνε», τόνισε.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε την κακοποίηση της πρώην συντρόφου από τον Δόξα, τονίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

