Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα ενώ δεν αποκλείεται το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Συννεφιασμένος είναι ο καιρός σήμερα ενώ δεν αποκλείεται τα σύννεφα να πυκνώσουν και να σημειωθούν τοπικές βροχές στην Αττική σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo, βροχές ενδεχομένως σημειωθούν στο κέντρο της Αθήνας νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 5 μμ. Παράλληλα, προς τα βόρεια του νομού οι τοπικές βροχές μπορεί να ξεκινήσουν νωρίς το μεσημέρι.

Σε δυτικά και νότια προάστια δεν αναμένεται να έχουν φαινόμενα.

Ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά μέχρι αργά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Θρακικό 6 μποφόρ. Από το απόγευμα ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με νεφώσεις στις Σποράδες και την Εύβοια. Βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και τα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην Κρήτη από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα Δωδεκάνησα, με ασθενείς τοπικές βροχές και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση και από το απόγευμα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 15 βαθμούς Κελσίου.