Στα δύο χωρισμένη η χώρα μέχρι και τη Δευτέρα. Πού αναμένονται ανοιξιάτικες και πού χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν και σήμερα μέσα στο Αιγαίο. Παραμένουμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, κάτω από το ίδιο καιρικό μοτίβο και θα παραμείνουμε μέχρι και την Κυριακή.

Τις επόμενες ημέρες η χώρα μας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στα ανατολικά θα βλέπουμε πιο πολλές συννεφιές, λίγες βροχές κοντά σε βουνά, βοριάδες και πιο ψυχρό καιρό ενώ σε περιοχές που βλέπουν προς το Ιόνιο, ο καιρός θα είναι πιο ανοιξιάτικος, με ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές.

Σήμερα, κατά διαστήματα θα έχουμε συννεφιές προς την πλευρά του Αιγαίου, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής, προς την πλευρά των Σποράδων, την ανατολική - νότια Θεσσαλία, την ΑττικοΒοιωτία, Εύβοια. Θα φθάνουν οι συννεφιές μέχρι και τη βόρεια Κρήτη και εκεί θα αφήνουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και πάλι μέσα στο Αιγαίο, φθάνοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο, θα επικρατήσει ένας βορειοδυτικός άνεμος με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις.

Θα έχουμε μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινάει η θερμοκρασία από χαμηλές τιμές και θα ανεβαίνει αργά το μεσημέρι.

Αρνητικές οι θερμοκρασίες προς τη βόρεια Ελλάδα, ανεβαίνει καθώς κατευθυνόμαστε πιο νότια και ειδικά σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Αργά το μεσημέρι, μέσα στο Ιόνιο (Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα) θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 17 βαθμούς. Ακόμα και στα δυτικά ηπειρωτικά (Αμφιλοχία, Άρτα, Πάτρα, Πύργος Ηλείας και μέχρι και την Καλαμάτα), θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 17, μπορεί και 18 βαθμούς. Θερμοκρασιακές τιμές που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη. Πιο ανατολικά όμως, προς την πλευρά του Αιγαίου ο υδράργυρος πέφτει κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, όμως κοντά στο μεσημέρι και απόγευμα, δεν αποκλείεται γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη, να δούμε κάποιες ψιχάλες, κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Κοντά στο απόγευμα οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ακόμα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Προς τα ανατολικά και νότια τμήματα περιμένουμε συννεφιά. Ο άνεμος έως και 5 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία έως και 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Επομένως περιμένουμε μεγάλη απόσταση χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας. Επομένως θέλει καλό ντύσιμο νωρίς το πρωί και προσοχή το μεσημέρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο από πλευρά βροχοπτώσεων. Από αύριο, Παρασκευή και μέχρι και τη Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας, θα είμαστε κάτω από το ίδιο καιρικό μοτίβο. Η χώρα χωρισμένη σε δύο τμήματα. Περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο πιο χειμωνιάτικος ο καιρός, δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες θα κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο με αυξομειώσεις. Πιο ανοιξιάτικος ο καιρός προς τα δυτικά και νότια τμήματα. Εκεί περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και σαφώς υψηλότερες θερμοκρασίες.

Το Σάββατο, αν βγουν λίγες βροχές, θα αφορούν τα νότια τμήματα του Ιονίου Πελάγους και τα παράκτια τμήματα της Πελοποννήσου, που βρέχονται. Αν βγουν κάποια φαινόμενα, στα βουνά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας- όχι κάτι το αξιόλογο -.

Την Κυριακή, θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά προς το Αιγαίο. Λίγα φαινόμενα προς τη βόρεια Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη δυτική Πελοπόννησο.

Σχετικό κρύο για την ανατολική και βόρεια Ελλάδα, ανοιξιάτικες περισσότερο οι καιρικές συνθήκες προς τα δυτικά και νότια.

