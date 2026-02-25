Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Χωρίζεται στα δύο η χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι επόμενες ημέρες αλλά και η σημερινή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα χαρακτηρίζονται από την επίδραση των βοριάδων μέσα στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φθάνουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Λίγες τοπικές βροχές και βοριάδες θα σημειώνονται σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Δυτικότερα όμως της οροσειράς της Πίνδου, θα βλέπουμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο ήπιους ανέμους και σαφώς πιο ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές.

Σήμερα, αναμένονται λίγες βροχές προς την πλευρά της Χαλκιδικής, των Σποράδων, της Έυβοιας, πιθανόν και στο νομό Αττικής, γύρω από Πάρνηθα και Πεντέλη και φθάνουν μέχρι και την Κρήτη, όπου θα αφήνουν λίγες τοπικές βροχές σε περιοχές κοντά στα βουνά.

Λίγο πιο δυτικά αναμένεται ηλιοφάνεια και πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες.

Υψηλές οι θερμοκρασίες αργά το μεσημέρι, λίγο πιο πάνω για την εποχή θερμοκρασιακά, θα φθάσει έως και 18 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και νότια τμήματα, όπως και επίσης στα ανατολικά.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια αλλά θα βλέπουμε και σύννεφα στην περιοχή της Πάρνηθας και της Πεντέλης. Μπορεί αύριο, ίσως και μεθαύριο, να αφήσουν λίγες ασθενείς βροχές, σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από τα βουνά. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ, έως και 16 βαθμούς η θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με κάποια σύννεφα. Ο άνεμος βορειοδυτικός και η θερμοκρασία θα φθάσει σε λίγο πιο υψηλά επίπεδα και ο υδράργυρος θα φθάσει κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι.

Η εξέλιξη του καιρού την επόμενες εβδομάδα

Απομακρύνεται ο κίνδυνος για τις επόμενες 7 με 10 ημέρες, ώστε να δούμε κακοκαιρίες, που μπορεί να φέρουν μεγάλο όγκο νερού, πολλές βροχές και καταιγίδες.

Λίγο πιο ανατολικά βλέπουμε ένα πεδίο χαμηλής βαρομετρικής πίεσης. Θα έχουμε τους βοριάδες για τις επόμενες αρκετές ημέρες.

Πιο ψυχρός, πιο χειμωνιάτικος ο καιρός προς τα ανατολικά τμήματα, πιο δυτικά όμως ανοιξιάτικος ο καιρός . Μία χώρα σε δύο εποχές. Θα έχουμε λοιπόν χειμώνα στα ανατολικά και άνοιξη για τα δυτικά τμήματα άνοιξη στα ανατολικά.

