Τα αίτια του δυστυχήματος θα αποσαφηνιστούν έπειτα από την τεχνική έρευνα που θα διεξαχθεί από την αρμόδια ομάδα διερεύνησης.

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50.

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε: «Στις 00:56 σήμερα το πρωί χάθηκε η ραδιοεπικοινωνία με ένα από τα αεροσκάφη F-16 που απογειώθηκαν από τη 9η Κύρια Διοίκηση Αεροπορικής Βάσης Μαχητικών. Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησαν άμεσα, διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη και εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του. Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι ο ηρωικός πιλότος μας έπεσε μάρτυρας σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Τα αίτια του δυστυχήματος θα αποσαφηνιστούν έπειτα από την τεχνική έρευνα που θα διεξαχθεί από την αρμόδια ομάδα διερεύνησης».

{https://twitter.com/Exilenova_plus/status/2026457540184400247}