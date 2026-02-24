Οι υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας θα κυλήσουν με ήπιο καιρό τόνισε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι ισχυρή βόρειο άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Ο καιρός θα παραμείνει ήπιος μέχρι και το τέλος της εβδομάδας τόνισε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σήμερα Τρίτη θα υπάρχει απουσία βροχοπτώσεων στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Εκεί θα περάσει μία διαταραχή γύρω στο απόγευμα που θα δώσει βροχές.

Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει σήμερα με χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές κάτι που θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Τις μεσημβρινές ώρες η θερμοκρασία θα ανέβει έως και 10 βαθμούς πάνω σε σχέση με το πρωί. Στην Αττικοβοιωτία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς. Στην νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς και το ίδιο στην ανατολική - νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια για πολλές ώρες, ο άνεμος θα πνέει από δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονική θα επικρατήσει ίδιο καιρικό μοτίβο. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ από το απόγευμα ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 16 βαθμούς.

