Με 50.000+ συμμετοχές αλλά μόλις το 3% θα περάσει (1.490 θέσεις), ο φετινός διαγωνισμός EPSO γίνεται μια από τις πλέον ανταγωνιστικές προκλήσεις για υποψηφίους σε όλη την Ευρώπη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η προετοιμασία και η εξοικείωση με τη μορφή και το άγχος της εξέτασης (μέσω mock tests) είναι πιο κρίσιμη από ποτέ για να ξεχωρίσει κανείς.

Ο γενικός διαγωνισμός για διοικητικούς υπαλλήλους AD5 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διεξάγεται ξανά το 2026 μετά από επτά χρόνια που δεν είχε προκηρυχθεί. Η επιστροφή φέρνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από υποψηφίους σε όλη την Ευρώπη.

Σε αυτήν την προκήρυξη εκτιμάται ότι θα υποβληθούν 50.000 με 60.000 αιτήσεις λόγω του πολυετούς διαλείμματος, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον προηγούμενο κύκλο του 2019 όπου συμμετείχαν περίπου 22.644 υποψήφιοι. Παρόλα αυτά, μόλις περίπου το 3% αναμένεται να φτάσει στον τελικό πίνακα επιτυχόντων, γεγονός που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Ο διαγωνισμός του 2026 έχει ανασχεδιαστεί πλήρως με ψηφιακή εξέταση που μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως και σε όλες τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στοχεύοντας σε πιο απλή και προσβάσιμη διαδικασία μετά τα τεχνικά προβλήματα του παρελθόντος.

Για πολλούς υποψηφίους, ειδικά νέους επαγγελματίες, ο διαγωνισμός EPSO θεωρείται σπάνια ευκαιρία για σταθερή και μακροχρόνια απασχόληση στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ.

Παρά την πίεση, αρκετοί εκφράζουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν υγιή σχέση με τη μελέτη τους για να αποφύγουν υπερβολικό άγχος.

Η μεγάλη ανταπόκριση στον διαγωνισμό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την ανάγκη ανανέωσης του προσωπικού των θεσμών, καθώς και για το ευρύτερο μοντέλο προσλήψεων που κατά τα τελευταία χρόνια βασίστηκε σε προσωρινούς ή συμβασιούχους.

Η επιτυχία στις δοκιμασίες της EPSO δεν σημαίνει απευθείας πρόσληψη: οι επιτυχόντες εντάσσονται σε έναν πίνακα επιλαχόντων (reserve list) διάρκειας περίπου ενός χρόνου, από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καλούν υποψηφίους όταν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η προκήρυξη αφορά τον γενικό διαγωνισμό EPSO/AD/427/26 για τη δημιουργία πίνακα επιτυχόντων (reserve list) 1.490 διοικητικών υπαλλήλων βαθμού AD5. Πρόκειται για τον βασικό διαγωνισμό εισόδου αποφοίτων πανεπιστημίου στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και λήγει στις 10 Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 Βρυξελλών. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της EPSO. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχει ανέβει στο σύστημα αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πτυχίο, αποδεικτικά γλωσσικών γνώσεων κ.λπ.) μπορούν να ζητηθούν και να υποβληθούν μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της διαδικασίας.

Ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαμβάνουν πλήρως τα πολιτικά τους δικαιώματα. Απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριετούς φοίτησης (180 ECTS), χωρίς απαίτηση προϋπηρεσίας. Επιπλέον, απαιτείται γνώση δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ: επίπεδο τουλάχιστον C1 στη γλώσσα 1 (εν προκειμένω η ελληνική) και επίπεδο τουλάχιστον Β2 σε γλώσσα 2 (μία από τις υπόλοιπες γλώσσες της ΕΕ).

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε ψηφιακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Περιλαμβάνονται συλλογισμοί (verbal, numerical, abstract reasoning), τεστ γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU Knowledge test), τεστ ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills test) και γραπτή δοκιμασία ανάπτυξης κειμένου (EUFTE – essay). Ορισμένες δοκιμασίες λειτουργούν ως προκριματικό φίλτρο (pass mark), ενώ άλλες συνυπολογίζονται στη συνολική βαθμολογία κατάταξης.

Για να συμπεριληφθεί κάποιος στον πίνακα επιτυχόντων, πρέπει να πετύχει τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια σε όλες τις δοκιμασίες. Η τελική κατάταξη προκύπτει από τη βαθμολογία στις εξετάσεις που συνυπολογίζονται. Οι επιτυχόντες εγγράφονται στον πίνακα επιλαχόντων, χωρίς άμεση πρόσληψη.

Μετά την ένταξη στον πίνακα, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλοι οργανισμοί) αντλούν υποψηφίους από τη λίστα όταν προκύπτουν ανάγκες στελέχωσης. Μπορεί να ακολουθήσει πρόσθετη συνέντευξη ή εσωτερική διαδικασία επιλογής από το εκάστοτε όργανο. Μόνο μετά από αυτό το στάδιο προσφέρεται σύμβαση ως μόνιμος διοικητικός υπάλληλος AD5.

Τα παρακάτω mock tests βρίσκονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα της EPSO για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων (οι επεξηγήσεις συντάχθηκαν για την κατανόηση της σωστής επιλογής):

Γλωσσικός συλλογισμός AD (γλώσσα 1 – ελληνική)

Ερώτηση 1η

Η δημιουργία μιας ευρωκεντρικής παγκόσμιας οικονομίας τον 19ο αιώνα χαρακτηρίστηκε από ένα σύστημα εθνικών κρατών τα οποία βρίσκονταν σε οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ τους. Σημαντικό χαρακτηριστικό της περιόδου εκείνης ήταν το γεγονός ότι κανένα κράτος δεν ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να κυριαρχήσει επί των υπολοίπων. Χάρη στην κατάσταση αυτή, δημιουργήθηκε η παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενα συστήματα όπως η Αυτοκρατορία των Αψβούργων, όπου η σταθερότητα της οικονομίας εξαρτιόταν από τη σταθερότητα της αυτοκρατορίας, στο νέο αυτό παγκόσμιο σύστημα η οικονομία μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και σε περίπτωση κατάρρευσης ενός κράτους ή μιας κυβέρνησης. Δεν είχε πλέον σημασία περί ποιων κρατών επρόκειτο: οι οικονομικές δραστηριότητες συνεχίζονταν λόγω του ανταγωνισμού ανάμεσα στα διάφορα κράτη και πολιτικές ομάδες.

Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό;

A. Η Αυτοκρατορία των Αψβούργων κατέρρευσε λόγω οικονομικής αστάθειας

B. Ο ανταγωνισμός κατέστησε σταθερότερη την οικονομία του νέου παγκόσμιου συστήματος

C. Η ευρωκεντρική παγκόσμια οικονομία προέκυψε από τις ενέργειες ενός κυρίαρχου κράτους

D. Η κατάρρευση ενός κράτους θα είχε εξασθενήσει σοβαρά την ευρωκεντρική παγκόσμια οικονομία

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για την επιλογή Α το κείμενο δεν αναφέρει τίποτα για τα αίτια κατάρρευσης της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Τη χρησιμοποιεί απλώς ως παράδειγμα ενός παλαιότερου συστήματος όπου η οικονομία εξαρτιόταν από τη σταθερότητα της αυτοκρατορίας. Εδώ έχουμε κλασική παγίδα: προσθέτει πληροφορία που δεν δίνεται. Άρα απορρίπτεται. Για την επιλογή C το κείμενο λέει ακριβώς το αντίθετο «κανένα κράτος δεν ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να κυριαρχήσει». Άρα δεν υπήρχε ένα κυρίαρχο κράτος που δημιούργησε το σύστημα. Η οικονομία προέκυψε από την ισορροπία και τον ανταγωνισμό πολλών κρατών. Η επιλογή C αντιστρέφει την κεντρική ιδέα, άρα απορρίπτεται. Για την επιλογή D το κείμενο λέει «η οικονομία μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και σε περίπτωση κατάρρευσης ενός κράτους». Άρα δηλώνεται ρητά ότι η οικονομία δεν εξαρτιόταν από ένα συγκεκριμένο κράτος. Οπότε η επιλογή αυτή είναι αντίθετη με το κείμενο και άρα απορρίπτεται. Το βασικό νόημα του κειμένου είναι η μετάβαση από αυτοκρατορική εξάρτηση σε ανταγωνιστικό σύστημα κρατών που δημιουργοί οικονομική ανθεκτικότητα. Οπότε σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 2η

Η ψυχρότερη και με μεγάλη διαφορά ήπειρος, η Ανταρκτική, έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στον κόσμο. Οι τεράστιοι παγετώνες της Ανταρκτικής περιέχουν το ενενήντα τοις εκατό των πάγων του πλανήτη. Λόγω της δριμύτητας του κλίματος φύονται ελάχιστα μόνο φυτά, τα άφθονα όμως παράκτια αποθέματα τροφής επιτρέπουν την επιβίωση πιγκουίνων και μεγάλων αποικιών θαλάσσιων πτηνών. Ο Ρώσος F.G. von Bellingshausen ήταν μέλος της ομάδας εξερευνητών που ισχυρίστηκαν ότι ήταν οι πρώτοι που είδαν την ήπειρο αυτή, το 1820, το εσωτερικό όμως της Ανταρκτικής εξερευνήθηκε από αποστολές προερχόμενες από πολλές χώρες, μόλις στις αρχές του 20ού αιώνα. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα τη διεκδίκηση εδαφών της εν λόγω ηπείρου από επτά έθνη, παρά το γεγονός ότι κανένα από αυτά δεν είχε εκεί μόνιμους κατοίκους. Κατά το 1958, δώδεκα έθνη εγκατέστησαν, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας, ερευνητικούς σταθμούς στην ήπειρο αυτή.

Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό;

A. Ο πρώτος άνθρωπος που είδε την Ανταρκτική ήταν Ρώσος

B. Ο αριθμός των χωρών που διεκδικούν εδάφη της ηπείρου αυτής αυξήθηκε από επτά στις αρχές του 20ού αιώνα σε δώδεκα το 1958

C. Υπάρχουν περισσότεροι πάγοι στην Ανταρκτική παρά σε όλες τις λοιπές ηπείρους συνολικά

D. Κανείς δεν έζησε ποτέ μόνιμα στην Ανταρκτική

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η επιλογή Α είναι λανθασμένη, επειδή δεν αναφέρεται ότι ο Ρώσος εξερευνητής ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδε την Ανταρκτική, αλλά ότι ήταν μέλος ομάδας που ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Η επιλογή Β συγχέει δύο διαφορετικά στοιχεία, επτά χώρες διεκδίκησαν εδάφη, ενώ δώδεκα εγκατέστησαν ερευνητικούς σταθμούς, χωρίς να δηλώνεται αύξηση διεκδικήσεων. Τέλος, η επιλογή D χρησιμοποιεί την απόλυτη διατύπωση «ποτέ», ενώ το κείμενο απλώς αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα έθνη δεν είχαν μόνιμους κατοίκους εκεί, όχι ότι δεν υπήρξαν ποτέ μόνιμες εγκαταστάσεις. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή C, διότι το κείμενο αναφέρει ρητά ότι οι παγετώνες της Ανταρκτικής περιέχουν το 90% των πάγων του πλανήτη, άρα λογικά η ήπειρος διαθέτει περισσότερους πάγους από όλες τις υπόλοιπες μαζί.

Ερώτηση 3η

Ο γενετικός έλεγχος είναι μια ιατρική διαδικασία για τη διάγνωση αλλαγών ή ειδικών προβλημάτων σε γονίδια και χρωμοσώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο γενετικός έλεγχος χρησιμοποιείται για να διαγνωσθούν κληρονομικές ασθένειες, όπως η αιμοφιλία. Τα αποτελέσματα ενός γενετικού τεστ μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν ενδεχόμενη πάθηση ή να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των πιθανοτήτων που έχει ένα άτομο να παρουσιάσει ή να μεταδώσει γενετική ασθένεια. Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες γενετικά τεστ που ήδη χρησιμοποιούνται και περισσότερα που ετοιμάζονται. Δεδομένου ότι ο έλεγχος έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και περιορισμούς, η σχετική απόφαση όσον αφορά την υποβολή σε έλεγχο είναι προαιρετική. Μολονότι υπάρχει σύμβουλος που μπορεί να συμβουλεύσει και να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους όσον αφορά τον έλεγχο, πολλοί συνεχίζουν να αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητά του. Πιστεύουν ότι ο γενετικός έλεγχος συνδέεται μόνο με την κληρονομικότητα θανατηφόρων παθήσεων και, στη βάση αυτή, δεν θέλουν να γνωρίζουν.

Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό;

A. Ο γενετικός έλεγχος χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε υγιείς ανθρώπους

B. Ο γενετικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί κατά πόσο είναι πιθανό ένα άτομο να παρουσιάσει ορισμένες ασθένειες στο μέλλον

C. Ο γενετικός έλεγχος δεν είναι πολύ χρήσιμος γιατί είναι προαιρετικός

D. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πολλές εκατοντάδες γενετικά τεστ

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η επιλογή Α είναι λανθασμένη, επειδή το κείμενο δεν αναφέρει ότι ο έλεγχος χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε υγιείς ανθρώπους, αλλά ότι χρησιμοποιείται κυρίως για διάγνωση κληρονομικών ασθενειών. Η επιλογή C είναι επίσης λανθασμένη, καθώς η προαιρετικότητα δεν συνδέεται με έλλειψη χρησιμότητας, αντίθετα, αναφέρεται ότι έχει πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Η επιλογή D διαστρεβλώνει το περιεχόμενο, διότι το κείμενο μιλά για «πολλές εκατοντάδες γενετικά τεστ που ήδη χρησιμοποιούνται» ως είδη εξετάσεων, όχι για αριθμό τεστ που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β, διότι το κείμενο αναφέρει ρητά ότι τα αποτελέσματα ενός γενετικού τεστ «μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των πιθανοτήτων που έχει ένα άτομο να παρουσιάσει ή να μεταδώσει γενετική ασθένεια». Άρα ο γενετικός έλεγχος δεν αφορά μόνο τη διάγνωση ήδη υπάρχουσας πάθησης, αλλά και την εκτίμηση μελλοντικού κινδύνου.

Αριθμητικός συλλογισμός – AD (γλώσσα 1 – ελληνική)

Ερώτηση 1η

Ποια είναι η έκταση (σε χμ²) της Βορείου και της Νοτίου Αμερικής μαζί;

A. 42 015 000

B. 42 075 000

C. 42 135 000

D. 42 195 000

E. 42 255 000

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Από τον πίνακα προκύπτει ότι η έκταση της Βόρειας Αμερικής είναι 24.256.000 χμ² και της Νότιας Αμερικής είναι 17.819.000 χμ². Αν προσθέσουμε τα δύο μεγέθη: 24.256.000 + 17.819.000 = 42.075.000 και επομένως σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 2η

Το 2000, ποιος ήταν ο λόγος του ΑΕΠ της Ολλανδίας προς το ΑΕΠ της Φινλανδίας;

A. 1:3

B. 2:3

C. 3:2

D. 3:1

E. Τίποτε από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για να βρούμε τον λόγο του ΑΕΠ της Ολλανδίας προς το ΑΕΠ της Φινλανδίας για το έτος 2000, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα από τη στήλη «Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξης (εκατ. Ευρώ)» και τη στήλη «Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (% του ΑΕΠ)». Εφόσον οι δαπάνες της Ολλανδίας ήταν 6.075 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 1,82% του ΑΕΠ, ενώ της Φινλανδίας ήταν 3.725 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 3,34%, προκύπτει ότι το συνολικό ΑΕΠ της Ολλανδίας ήταν περίπου τριπλάσιο από εκείνο της Φινλανδίας: ΑΕΠ Ολλανδίας  6.075/0,0182 = 333.791 εκατομμύρια ευρώ και ΑΕΠ Φινλανδίας  3.725/0.0334 = 111.527 εκατομμύρια ευρώ. Εύρεση λόγου: 333.791/111.527 = 3. Συνεπώς, ο λόγος ΑΕΠ Ολλανδίας προς Φινλανδίας είναι περίπου 3 προς 1.

Ερώτηση 3η

Εάν το γερμανικό ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 2% από το 2000 έως το 2003, κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κατά την εν λόγω περίοδο;

A. 1,35 %

B. 2,20 %

C. 3,25 %

D. 4,25 %

E. Τίποτε από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για να βρούμε το ποσοστό αύξησης των δημόσιων δαπανών, πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τις δαπάνες αυτές για το 2000 και το 2003. Το ΑΕΠ της Γερμανίας το 2000 ήταν: 41.100/2,45% = 1.677.551 εκατομμύρια ευρώ. Με αύξηση 2% το ΑΕΠ του 2003 έγινε 1.677.551 Χ 1,02 = 1.711.102 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης για το 2003 (2,52% του ΑΕΠ) ήταν: 1.711.102 Χ 2,52% = 43.199, 77 εκατομμύρια ευρώ. Οι δημόσιες δαπάνες προλύπτουν από το ποσοστό «% δημόσιων δαπανών» επί των συνολικών δαπανών: 2000: 41.100 Χ 31,4% = 12.905,4 εκατομμύρια ευρώ και 2003: 43.119, 77 Χ 31,2% = 13.453,37 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος υπολογίζουμε και την ποσοστιαία αύξηση: 13.453,37 – 12.905,4 / 12.905,4 Χ 100 = 4,25%. Άρα, η σωστή επιλογή είναι η D.

Επαγωγικός συλλογισμός AD (γλώσσα 1 – ελληνική)

Ερώτηση 1η

Από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε ποιο σχήμα θα ακολουθούσε στη σειρά παρακάτω:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το μοτίβο της σειράς βασίζεται σε διαδοχική περιστροφή του βέλους κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα. Συγκεκριμένα, το πρώτο βέλος δείχνει αριστερά, το επόμενο περιστρέφεται προς τα κάτω, στη συνέχεια προς τα δεξιά, μετά προς τα πάνω και ξανά αριστερά, σχηματίζοντας έναν επαναλαμβανόμενο κυκλικό κύκλο τεσσάρων κατευθύνσεων. Επομένως, κάθε νέο σχήμα αποτελεί συνέχεια της ίδιας περιστροφικής ακολουθίας. Αφού το πέμπτο βέλος επανέρχεται στην κατεύθυνση αριστερά, το επόμενο στη σειρά πρέπει να είναι προς τα κάτω, ακολουθώντας τη σταθερή δεξιόστροφη μετατόπιση.

Ερώτηση 2η

Από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε ποιο σχήμα θα ακολουθούσε στη σειρά παρακάτω:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το μοτίβο της σειράς βασίζεται σε ταυτόχρονη κυκλική μετακίνηση των συμβόλων μέσα στο τετράγωνο. Η μαύρη κουκκίδα μετακινείται κάθε φορά μία θέση δεξιόστροφα (κάτω αριστερά προς πάνω αριστερά προς πάνω δεξιά προς κάτω δεξιά κ.ο.κ.), σχηματίζοντας έναν σταθερό κύκλο στις τέσσερις γωνίες. Παράλληλα, ο λευκός κύκλος και το τρίγωνο εναλλάσσουν θέσεις, επίσης ακολουθώντας κυκλική διάταξη χωρίς να συμπίπτουν με την πορεία της κουκκίδας. Στο τελευταίο δοθέν σχήμα η κουκκίδα βρίσκεται στην επάνω αριστερή θέση, επομένως στο επόμενο πρέπει να μετακινηθεί επάνω δεξιά, διατηρώντας τη λογική της δεξιόστροφης περιστροφής. Η επιλογή που ικανοποιεί αυτή τη συνέχεια είναι η D.

Ερώτηση 3η

Από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε ποιο σχήμα θα ακολουθούσε στη σειρά παρακάτω:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί δύο ταυτόχρονα μοτίβα κίνησης. Πρώτον, το βέλος περιστρέφεται σταθερά κατά 45 μοίρες μία δεξιόστροφα και μία αριστερόστροφα κινούμενο +1 δεξιόστροφα, +2 αριστερόστροφα, +3 δεξιόστροφα, +4 αριστερόστροφα, άρα το επόμενο πρέπει να δείχνει προς τα πάνω – δεξιά. Δεύτερον, ο μικρός κύκλος μετακινείται διαδοχικά στις τέσσερις γωνίες του τετραγώνου με κυκλική πορεία (πάνω αριστερά προς πάνω δεξιά προς κάτω δεξιά προς κάτω αριστερά προς επανάληψη). Στο τελευταίο δοθέν σχήμα βρίσκεται πάνω αριστερά, επομένως στο επόμενο βήμα πρέπει να μετακινηθεί πάνω δεξιά. Η μόνη επιλογή που ικανοποιεί ταυτόχρονα και τα δύο μοτίβα είναι η C.

Δοκιμασία γνώσεων σχετικά με την ΕΕ (γλώσσα 2 – αγγλική)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις παρέχονται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης και κατανόησης του τύπου των δοκιμασιών. Δεν αποτελούν υλικό προετοιμασίας ούτε εγγυώνται επιτυχία σε διαγωνιστικές διαδικασίες της EPSO. Το παρόν mock test αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους υποψηφίους με τη μορφή και τη λογική των πιθανών ερωτήσεων. Επισημαίνεται ότι οι πραγματικές διαδικασίες επιλογής ενδέχεται να διαφοροποιούνται ως προς τη δομή, το περιεχόμενο ή το επίπεδο δυσκολίας.

Question 1

What is the name of the agreement that established the European Union in its current form?

Maastricht Treaty

Lisbon Treaty

Amsterdam Treaty

Nice Treaty

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009, αναμόρφωσε τη θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιέρωσε τη σημερινή της νομική και λειτουργική μορφή. Τροποποίησε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία μετονομάστηκε σε Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Αν και η Συνθήκη του Μάαστριχτ δημιούργησε επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993, η Συνθήκη της Λισαβόνας (Lisbon Treaty) διαμόρφωσε το πλαίσιο της ΕΕ όπως ισχύει σήμερα.

Question 2

Which EU institution is responsible for interpreting EU law and ensuring that EU member states follow it?

European Parliament

European Council

European Commission

European Court of Justice

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Court of Justice) είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για την ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του από όλα τα κράτη-μέλη. Εξετάζει, μεταξύ άλλων, προσφυγές κατά κρατών που δεν συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και εκδίδει προδικαστικές αποφάσεις κατόπιν ερωτημάτων εθνικών δικαστηρίων.

Question 3

What is the name of the EU's policy on climate and energy, which aims to reduce greenhouse gas emissions and increase renewable energy use?

Sustainable Development Strategy

Energy Union

Clean Energy Package

European Green Deal

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) αποτελεί τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Πρόκειται για το βασικό πολιτικό πλαίσιο που συντονίζει τις σχετικές δράσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Δοκιμασία ψηφιακών δεξιοτήτων (γλώσσα 2 – αγγλική)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις χρησιμοποιούνται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Δεν προορίζονται για την προετοιμασία των υποψηφίων για τον διαγωνισμό της EPSO. Αυτό το mock test θα βοηθήσει καλύτερα τους υποψηφίους να κατανοήσουν το είδος των ερωτήσεων που ενδέχεται να τεθούν σε ένα παρόμοιο τεστ.

Question 1

Information and data literacy: What do you call a software needed to access the internet?

A modem

An explorer

A browser

A communicator

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) είναι το λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να προβάλλουν ιστοσελίδες. Παραδείγματα είναι το Google Chrome, το Mozilla Firefox και το Microsoft Edge. Το modem αφορά τη σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά δεν χρησιμοποιείται για την προβολή ιστοσελίδων, ενώ οι άλλες επιλογές δεν αποτελούν τον σωστό τεχνικό όρο.

Question 2

Digital content creation: What file extension is NOT an image file?

PNG

BMP

PST

JPEG

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Τα αρχεία PNG, BMP και JPEG είναι μορφές αρχείων εικόνας. Αντίθετα, το PST (Personal Storage Table) είναι αρχείο δεδομένων του Microsoft Outlook και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση email, επαφών και ημερολογίων, όχι εικόνων.

Question 3

Safety: What is the purpose of a firewall?

To block ads on web pages

To verify downloads via a document scan

To delete viruses

To protect a computer from unwanted communication

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το firewall (τείχος προστασίας) λειτουργεί ως φίλτρο ασφαλείας μεταξύ του υπολογιστή (ή δικτύου) και του διαδικτύου. Ελέγχει την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση δεδομένων και εμποδίζει μη εξουσιοδοτημένες ή ύποπτες συνδέσεις, προστατεύοντας το σύστημα από κακόβουλη πρόσβαση. Δεν έχει ως κύριο σκοπό το μπλοκάρισμα διαφημίσεων, την επαλήθευση λήψεων ή τη διαγραφή ιών (αυτά σχετίζονται με άλλα εργαλεία, όπως το ad blockers & antivirus).

Σύνταξη ελεύθερου κειμένου για θέματα της ΕΕ (γλώσσα 2 – αγγλική)

Η δοκιμασία EUFTE αποσκοπεί στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων σας ως προς τη γραπτή επικοινωνία. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία/τις δοκιμασίες τους χρησιμοποιώντας το υλικό που παρέχει η EPSO, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η EUFTE δεν αποτελεί δοκιμασία γλωσσικών γνώσεων. Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα ειδικά «κριτήρια» που παρατίθενται κατωτέρω:

Συντάσσουν το κείμενο με δομημένο τρόπο, ακολουθώντας μια λογική ροή ιδεών

Γράφουν συνοπτικά, χωρίς περιττές λέξεις και προτάσεις

Η υποψήφια/ο υποψήφιος παρουσιάζει το αντικείμενο του κειμένου με σαφή και κατανοητό τρόπο

Προσαρμόζουν τον τρόπο γραφής στο κοινό στο οποίο απευθύνονται και στον επιδιωκόμενο σκοπό

Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις διαθέσιμες πληροφορίες για να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη δοκιμασία

Sample EUFTE Task

Task:

You are an administrator in the European Commission. Based on the biefing material provided, draft a short note (250-300 words) to the Director – General explaining why digital skills are essential for the EU’s completeness and proposing two priority actions.

Sample answer:

The European Union’s long-term competitiveness increasingly depends on its ability to adapt to rapid technological transformation. Digitalisation affects all sectors of the economy, from public administration and healthcare to manufacturing and green energy. However, significant gaps in digital skills persist across Member States, limiting innovation and productivity growth.

First, advanced digital skills are essential for fostering innovation. Emerging technologies such as artificial intelligence, cybersecurity systems and data analytics require a highly skilled workforce. Without targeted investment in digital education and continuous training, the EU risks falling behind global competitors in high-value industries.

Second, basic digital literacy remains unevenly distributed among citizens. This digital divide undermines social cohesion and reduces access to employment opportunities.

Ensuring that all citizens possess at least foundational digital competencies is therefore both an economic and social priority.

To address these challenges, two actions are recommended. The first is the expansion of EU-funded reskilling and upskilling programmes, particularly through partnerships with universities and private-sector actors. The second is the integration of digital competencies into national education curricula from an early stage, supported by EU coordination and funding instruments.

Strengthening digital skills is not merely an educational objective but a strategic necessity for ensuring Europe’s economic resilience and global leadership.