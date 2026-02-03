Το Dnews σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τους Χρήστο Δάντη και Ευρυδίκη στον Σταυρό του Νότου Plus, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2026.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το live των Χρήστου Δάντη και Ευρυδίκης στον Σταυρό του Νότου Plus (Φραντζή 14, Νέος Κόσμος), την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 (στις 22:30).

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 5.02.2026 και ώρα 14.00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε follow τον λογαριασμό του Dnews στο Instagram

στο Instagram να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο γράφοντας το ονοματεπώνυμο σας και tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram

στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του Dnews από το banner «Οι Ειδήσεις σε 2'» που εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες του site

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

To live

Οι δύο ερμηνευτές που έχουν γράψει ιστορία με τα τραγούδια τους, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή, σε ένα πρόγραμμα που απολαύσαμε όλο τον Δεκέμβριο και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε!

Με αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν δεκαετίες, με ενέργεια, πάθος και μια αυθεντική χημεία που βγαίνει αβίαστα στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μοναδικές στιγμές. Από διαχρονικά hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μέχρι ανατρεπτικές διασκευές και απρόσμενες εκπλήξεις, κάθε βραδιά προμηνύεται εκρηκτική.

Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει.



Ένα ραντεβού που έχει γίνει talk of the town!

Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου Plus

Ώρα Έναρξης: 22:30

Εισιτήρια εδώ