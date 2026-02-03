Πορεία προς το Μαξίμου θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι οδηγοί ταξί.

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν από σήμερα Τρίτη 3 μέχρι και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες των ταξί, μετά από απόφαση του ΣΑΤΑ.

Σήμερα, πρώτη ημέρα της απεργίας, οι οδηγοί θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17) και γύρω στις 10:30 π.μ. θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την «εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδo μας».

Στην ανακοίνωση τους οι επαγγελματίες οδηγοί διευκρινίζουν ότι ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων και ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Βασικά αιτήματα του κλάδου είναι τα εξής:

1. Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

2. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

4. Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

6. Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Σχέδιο Νόμου – αν και βρίσκετε ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας- είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών.