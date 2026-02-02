Τα ποσά των εισφορών εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το 2025.

Αυξημένα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών θα δουν μέσα στον Φεβρουάριο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι αγρότες, καθώς ο e-ΕΦΚΑ αναμένεται να αναρτήσει στον διαδικτυακό του τόπο τα ενιαία ειδοποιητήρια για τον μήνα Ιανουάριο του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η ανάρτηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις 20 Φεβρουαρίου ενώ η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2026.

Τα ποσά των εισφορών εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το 2025, εξέλιξη που επηρεάζει όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Η προσαύξηση αυτή μεταφράζεται σε μηνιαία επιβάρυνση που κυμαίνεται από 6,12 ευρώ έως και 16,48 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει. Αντίστοιχα, οι αγρότες θα διαπιστώσουν μικρότερες αυξήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 3,64 ευρώ έως 9,87 ευρώ μηνιαίως.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026 ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου. Όσοι ασφαλισμένοι δεν προχώρησαν σε καμία σχετική ενέργεια, παραμένουν αυτομάτως στην κατηγορία στην οποία υπάγονταν το 2025. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας εντός του έτους, γεγονός που καθιστά τις αυξήσεις «κλειδωμένες» για το σύνολο του 2026.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία διαμορφώνεται στα 250,77 ευρώ μηνιαίως από 244,65 ευρώ το 2025, ενώ η δεύτερη ανέρχεται στα 300,93 ευρώ από 293,59 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία το ποσό φθάνει τα 360,63 ευρώ, στην τέταρτη τα 433,47 ευρώ και στην πέμπτη τα 519,45 ευρώ. Η έκτη και υψηλότερη κατηγορία ανέρχεται πλέον στα 675,87 ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα, η ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους διαμορφώνεται στα 150,46 ευρώ.

Αυξημένα είναι και τα ποσά που αφορούν την επικουρική ασφάλιση, για όσους είχαν τη δυνατότητα υπαγωγής στον σχετικό κλάδο. Η πρώτη κατηγορία ανέρχεται πλέον στα 46,57 ευρώ, η δεύτερη στα 56,13 ευρώ και η τρίτη στα 66,88 ευρώ. Αντίστοιχα, για τον κλάδο εφάπαξ παροχών, οι εισφορές διαμορφώνονται στα 31,05 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, στα 37,02 ευρώ για τη δεύτερη και στα 44,18 ευρώ για την τρίτη.

Στον αγροτικό τομέα, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένες εισφορές που περιλαμβάνουν κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και εισφορά αγροτικής εστίας. Η πρώτη κατηγορία διαμορφώνεται στα 149,27 ευρώ, η δεύτερη στα 179,11 ευρώ, η τρίτη στα 214,94 ευρώ, η τέταρτη στα 257,93 ευρώ, η πέμπτη στα 310,48 ευρώ και η έκτη στα 404,81 ευρώ μηνιαίως.

Όσον αφορά τους τρόπους πληρωμής, οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των ειδοποιητηρίων μέσω e-banking, mobile banking και ΑΤΜ, με φυσική παρουσία σε τραπεζικά καταστήματα, μέσω των ΕΛΤΑ, καθώς και μέσω της υπηρεσίας IRIS. Επιπλέον, στις 28 Φεβρουαρίου προβλέπεται και η καταβολή των εισφορών μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού για όσους έχουν ενεργοποιήσει πάγια εντολή.