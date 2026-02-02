Ο πίδακας του νερού έφτασε το μπαλκόνι διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Απορριματιφόρο του δήμου Ξάνθης έπεσε σε λακούβα την ώρα της αποκομιδής, με αποτέλεσμα να σπάσει αγωγός της ΔΕΥΑΞ και μεγάλες ποσότητες νερού να πλημμυρίσουν την περιοχή, φτάνοντας έως... τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το xanthinews, το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου, λίγο πριν από το 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης.

Όπως καταγράφεται και σε πλάνα από το σημείο, το νερό που εκτοξευόταν από τον σπασμένο αγωγό έφτανε μέχρι τον πρώτο όροφο παρακείμενης πολυκατοικίας.

Για λόγους ασφαλείας ο δρόμος έκλεισε προσωρινά, ενώ το απορριμματοφόρο απομακρύνθηκε με τη συνδρομή οχήματος του Στρατού.

