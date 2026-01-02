Οι γιατροί έδωσαν μάχη να σώσουν το δάχτυλο του 9χρονου και κρίθηκε επιβεβλημένο να του το ακρωτηριάσουν.

Εφιαλτική Πρωτοχρονιά για 9χρονο αγόρι από τους Αμαξάδες στην Ξάνθη, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά όταν βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια του. Οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του παιδιού σύμφωνα με το xanthipost.gr.

Παράλληλα, υποβλήθηκε σε οφθαλμολογικό έλεγχο, καθώς θραύσματα της κροτίδας εκτοξεύτηκαν προς τα μάτια του. Η κατάσταση της όρασής του παραμένει σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο 9χρονος νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του 9χρονου και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.