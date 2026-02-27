«Η προσβολή ενός Τεμένους κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου, απολύτως καταδικαστέα» τονίζει.

Σε δήλωσή του ο ΓΓ Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή καταδίκασε το συμβάν στο Τέμενος στην Ξάνθη. Όπως τόνισε « Από το 2015, η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων τηρεί και δημοσιοποιεί στοιχεία για περιστατικά που στοχοποιούν χώρους θρησκευτικής σημασίας. Από αυτά προκύπτει ότι τα κύρια θύματα επιθέσεων είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κάτι που ισχύει και στη Θράκη.

Στην περιοχή της Θράκης, τα περιστατικά εις βάρος Τεμενών είναι πολύ λίγα. Το σοβαρότερο καταγράφηκε το 2023 στο Τέμενος του χωριού Πίλημα, όταν γράφτηκαν συνθήματα κατά του νόμιμου Ιμάμη και Μουφτή, με απειλές για τη ζωή τους επειδή τηρούν το νόμο και δεν υποκύπτουν σε πιέσεις γνωστών εθνικιστικών ομάδων με διεθνείς συνδέσεις. Σε όλα τα περιστατικά, η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε τα αναγκαία μέτρα, όπως πράττει πάντα και θα πράξει και τώρα.

Όσον αφορά το πρόσφατο συμβάν στην Ξάνθη, το σύμβολο που ζωγραφίστηκε έξω από το Τέμενος έχει χρώμα και τρόπο εντελώς διαφορετικό από τον συνήθη τρόπο που χρησιμοποιείται από γνωστές ομάδες, μοιάζοντας να έχει γίνει από κάποιον που δεν γνωρίζει ούτε το σύμβολο ούτε τη Θράκη. Σε κάθε περίπτωση, η προσβολή χώρων λατρείας, και ιδιαίτερα ενός Τεμένους κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου, είναι απολύτως καταδικαστέα.

Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι το Ισλάμ και η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού και του μέλλοντος της Ελλάδας. Η χώρα μας είναι υπερήφανη για τους μουσουλμάνους της και τη συνεισφορά τους στην ελληνική κοινωνία.»