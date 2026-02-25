Εντύπωση προκαλεί η νέα διαφημιστική καμπάνια των McDonald's στη Γερμανία.

Σε μια ιδιαίτερη κίνηση προχώρησε η αλυσίδα fast food McDonald's στη Γερμανία, αφαιρώντας το φαγητό από τις διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους ενόψει του Ραμαζανιού.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα καμπάνια των McDonald's περιλαμβάνει ψηφιακούς διαφημιστικούς πίνακες οι οποίοι ανάλογα την ώρα αλλάζουν το μήνυμα που προβάλλουν. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες στη πινακίδα δεν υπάρχει φαγητό, ενώ με το που δύσει ο ήλιος τα διαφημιστικά μηνύματα περιλαμβάνουν διάφορα προϊόντα.

{https://x.com/visegrad24/status/2026686539888001397}

Η κίνηση αυτή των McDonald's δημιουργήθηκε ως ένδειξη σεβασμού στη μεγαλύτερη θρησκευτική εορτή των μουσουλμάνων. Στη Γερμανία το Ραμαζάνι γιορτάζεται από 6 εκατομμύρια μουσουλμάνους, σε μια γιορτή που οι πιστοί νηστεύουν το φαγητό και το νερό από την ώρα που ξημερώνει μέχρι να δύσει ο ήλιος.

Οι αφίσες φέρουν το μήνυμα «Χαρούμενο Ραμαζάνι» και βασίζονται σε δεδομένα συγχρονισμένα με τη δύση του ήλιου και στις τοπικές ώρες προσευχής, ώστε να μετατρέπονται από άδεια δοχεία σε γεμάτα γεύματα. Η εταιρεία συγχρόνισε σκόπιμα τη μεταμόρφωση ώστε να συμπίπτει με το Ιφτάρ, το βραδινό γεύμα που καταναλώνεται από τους πιστούς μετά τη δύση του ηλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που τα McDonald's εφαρμόζουν αντίστοιχη καμπάνια λόγω του Ραμαζανιού. Το 2025 δημιούργησαν καμπάνιες στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, στην οποία περιλάμβαναν αντίστοιχα τοπικά μηνύματα.