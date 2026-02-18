Η επίσημη δικαιολογία από τη Deutsche Welle είναι πως δεν υπάρχει αναγκαιότητα μετάδοσης στη Γερμανία πλέον στα ελληνικά.

Κλείνει μετά από 62 χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό παράρτημα της Deutsche Welle.

Την είδηση μετέδωσε ο ο Φέρρυ Μπατζόγλου μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Εμείς οι Έλληνες». «Να πω κάτι που δεν το έχω δει, τώρα που μιλάμε, στα ελληνικά ΜΜΕ, το οποίο έμαθα το απόγευμα, είναι επίσημο. Σήμερα συνεδρίασε το συμβούλιο της Deutsche Welle μαζί με το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και στο πλαίσιο περικοπών, ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, μάθαμε ότι η ελληνική υπηρεσία κλείνει (στη Γερμανία). Είναι η μόνη ξενόγλωσση υπηρεσία που κλείνει, είναι το μόνο ξενόγλωσσο πρόγραμμα το οποίο κλείνει εξ ολοκλήρου. Και σε επίπεδο τηλεόρασης και το σάιτ και το ραδιόφωνο] είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πως πλέον δεν θεωρείται αναγκαία η μετάδοση στα ελληνικά καθώς υπάρχουν χώρες με μεγαλύτερη βαρύτητα και ενδιαφέρον, όπως το Ιράν και η Ρωσία, και πρέπει να εστιάσει εκεί. «Ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος φέτος κατά 10 εκατομμύρια. Η ελληνική υπηρεσία μεταδίδει εδώ και 62 έτη, το 1964, από τη Βόννη, και δεν έχει μεταφερθεί, στο Βερολίνο για παράδειγμα. Λέγεται σαν δικαιολογία ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα, ότι υπάρχει μια κατάσταση στην Ελλάδα πολιτική και όχι μόνο που δεν χρήζει ανάγκης. Όπως, για παράδειγμα, υπήρχε ανάγκη κατά τη διάρκεια της επταετίας, όταν ήταν από τις λίγες φωνές που άκουγε ο Έλληνας ακροατής. Δείχνει, επιπλέον, ότι ένας μεγάλος δημόσιος φορέας πώς εστιάζει το ενδιαφέρον του σε χώρες όπως το Ιράν και η Ρωσία για την ενημέρωση». τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle καλείται να προχωρήσει σε περικοπές 21 εκατ. ευρώ τον προϋπολογισμό της ενώ η επίσημη δικαιολογία από το δίκτυο είναι πως δεν υπάρχει αναγκαιότητα μετάδοσης στη χώρα.

Με πληροφορίες από τα Παραπολιτικά