Σφοδρές αντιδράσεις για τον προγραμματισμό του συνεδρίου της AfD ώστε να συμπέσει με σημαντική ναζιστική επέτειο.

«Το AfD ξέρει ακριβώς τι κάνει. Με αηδιάζει το πόσο λίγη αξιοπρέπεια και πόσο λίγο σεβασμό δείχνει το κόμμα αυτό για την ιστορία μας. Θεέ μου, για πόσο ηλίθιους μας περνάνε;». Με αυτό τον τρόπο αντέδρασε η Σεράπ Γκιουλέρ, βουλεύτρια του κυβερνώντος κόμματος των συντηρητικών (CDU), στην είδηση ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το ακροδεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα, προγραμμάτισε το φετινό συνέδριό του ώστε να συμπέσει με την επέτειο των 100 ετών από σημαντική εκδήλωση του ναζιστικού κόμματος στη Βαϊμάρη το 1926.

«Αυτός ο εσκεμμένα επιλεγμένος παραλληλισμός δείχνει για ακόμη μια φορά τίνος το πνεύμα ενσαρκώνει το AfD», πρόσθεσε η κ. Γκιουλέρ σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Kölner Stadt-Anzeiger που δημοσιεύθηκαν χθες Κυριακή.

Ο Ρολφ Μούτσενιχ, πρώην εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλδημοκρατών (SPD), σημείωσε δηκτικά πως η επιλογή της ημερομηνίας δείχνει πόσο υποκριτική ήταν η δήλωση του ιδρυτή της AfD Αλεξάντερ Γκάουλαντ ότι η ναζιστική περίοδος δεν ήταν παρά «μια κουτσουλιά» στη χιλιετή ιστορία της Γερμανίας. Για ακόμη μια φορά, το ακροδεξιό κόμμα επιλέγει την εσκεμμένη πρόκληση για να προσελκύσει προσοχή, έκρινε, και ασφαλώς η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι σύμπτωση.

Ο Γεργκ Γκάντσενμιλερ, διευθυντής του Ιδρύματος Μελετών για τον Ολοκληρωτισμό Χάνα Άρεντ στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, είδε επίσης «εσκεμμένη συμβολική ενέργεια» στην επιλογή της παράταξης της άκρας δεξιάς.

Εξήγησε πως το κόμμα στέλνει μήνυμα στους κύκλους της ακροδεξιάς που είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία του ναζιστικού κόμματος ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί δημοκρατικό προσωπείο ώστε να μην απωθηθούν άλλοι ψηφοφόροι.

Ο πρόεδρος της κρατιδιακής οργάνωσης του AfD στη Θουριγγία Στέφαν Μέλερ υποβάθμισε τις επικρίσεις, φθάνοντας στο σημείο να μιλήσει για «εμμονική εκμετάλλευση της ιστορίας» από πλευράς αντιπάλων της παράταξης.

Την 3η και την 4η Ιουλίου 1926 έγινε στη Βαϊμάρη το πρώτο συνέδριο μετά την επανίδρυση του ναζιστικού κόμματος (NSDAP) και την αποφυλάκιση του Αδόλφου Χίτλερ.

Με πληροφορίες από dpa, ΑΠΕ