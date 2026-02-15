Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Ελέγχονται και άλλα πρόσωπα για την φονική έκρηξη.

Η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα αποτελούσε τα τελευταία χρόνια το εγχώριο «success story». Τζίρος εκατομμυρίων, διαφημίσεις σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια, τα μπισκότα της σε όλα τα σούπερ μάρκετ και στις προθήκες όλων των καφέ, κυβερνητικοί παράγοντες να μιλούν για «ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα με τελευταία τεχνολογία και όλα τα συστήματα ασφαλείας»…

Μία «μαύρη» Δευτέρα, πριν 21 μέρες το «success story» κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος και ένα από τα «πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα» γέμισε με το αίμα των εργατριών. Των γυναικών αυτών που ίδρωναν καθημερινά σε βάρδιες παραγωγής που δεν σταματούσε ποτέ για μισθούς της τάξης των 700 ευρώ! Γιατί εδώ και πολλά χρόνια τα «success story» στηρίζονται σε τέτοιου μεγέθους μισθούς για να βγαίνουν τα εκατομμύρια των ιδιοκτητών.

Πριν τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας και ενώ τα χωριά των Τρικάλων είχαν θάψει τις εργάτριες ο μισθός σχολιαζόταν ως εξής: «ο ιδιοκτήτης έλεγε πόσα χρήματα δίνει. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο παρά να τα δεχθούν». Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που προσλαμβάνονταν δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, διότι καλούνταν να υπακούσουν στην εντολή να μη συνδικαλιστούν και να μην ενταχθούν σε σωματείο.

Μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου οι δηλώσεις επισήμων έχουν σταματήσει. Έχουν όμως αρχίσει να ανοίγουν τα στόματα των απλών ανθρώπων στα Τρίκαλα.

Σαν και του υδραυλικού ο οποίος κατέθεσε επισήμως στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση στην υπόθεση. Ο υδραυλικός που έβαλε τις σωληνώσεις είπε ότι με απαίτηση του ιδιοκτήτη δεν τηρούσαν τις βασικές προδιαγραφές κι όταν ο υδραυλικός αντέδρασε και ζήτησε να γίνει η σωστή εγκατάσταση ο ιδιοκτήτης του είπε «εγώ πληρώνω, κάνε ό,τι σου λέω». Και έτσι σταμάτησαν κάπως να μιλούν όλοι εκείνοι που έλεγαν ότι «ο ιδιοκτήτης δεν γνώριζε καθώς τον ξεγέλασαν οι υδραυλικοί, οι τεχνικοί, οι άνθρωποι που είχε στο πλευρό του».

Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων καθώς ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι το κακούργημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και οι ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς ελέγχονται και άλλοι άνθρωποι για την έκρηξη.

Μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών και τον τραυματισμό άλλων έξι δεν είναι τίποτα πια ίδιο σε όλη τη χώρα. Αν κάτι προέκυψε από τον θάνατο των εργατριών, πέραν του βαθύ πόνου των οικογενειών τους και της τάξης τους, είναι η ανάγκη να αλλάξουν οι νόμοι και να προβλέπονται έλεγχοι κανονικοί και αποκλειστικά από κρατικούς φορείς. Και η σπουδαιότητα των σωματείων στους χώρους δουλειάς.

