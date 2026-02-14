Η Καθαρά Δευτέρα στις 22 Φεβρουαρίου θα δώσει σκυτάλη σε 16 μέρες διακοπών για το Πάσχα με σχολεία κλειστά και τους μαθητές να απολαμβάνουν την ανεμελιά τους.

Νωρίτερα από άλλες χρονιές θα γιορταστεί το Πάσχα 2026, καθώς «πέφτει» στις 12 Απριλίου. Η πρώιμη αυτή ημερομηνία επηρεάζει άμεσα και το σχολικό πρόγραμμα, διαμορφώνοντας διαφορετικά τον χάρτη των αργιών και των μαθημάτων την άνοιξη.

Σύμφωνα με τον καθιερωμένο ετήσιο προγραμματισμό, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις πασχαλινές διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Εκείνη την ημέρα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά έως τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα λειτουργήσουν κανονικά και με το σχόλασμα θα ξεκινήσει ουσιαστικά η πασχαλινή ανάπαυλα.

Οι διακοπές αρχίζουν επίσημα από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου και διαρκούν έως και την Κυριακή 19 Απριλίου, δηλαδή την Κυριακή του Θωμά. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου όταν και θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές.

Συνολικά, η πασχαλινή ανάπαυλα διαρκεί 16 ημέρες, προσφέροντας στους μαθητές μια σημαντική «ανάσα» ξεκούρασης πριν από την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, η περίοδος που ακολουθεί θεωρείται κρίσιμη, καθώς οδηγεί σταδιακά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Με τον Απρίλιο του 2026 να περιλαμβάνει λιγότερες διδακτικές ημέρες λόγω του πρώιμου Πάσχα, το πρόγραμμα των μαθημάτων θα είναι πιο συμπυκνωμένο μετά την επιστροφή από τις διακοπές, μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.