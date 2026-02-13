Από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση μηχανημάτων του δήμου για τον απεγκλωβισμό του οχήματος.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές «βούλιαξε» σε λακκούβα που δημιουργήθηκε λόγω εργασιών αποχέτευσης στην προέκταση Ολυμπιάδος σύμφωνα με το parallaximag.gr.

Ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Ελευθέριος Αλεξανδρίδης, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, εξήγησε ότι η λακκούβα στο οδόστρωμα είχε πραγματοποιηθεί από συνεργείο της ΕΥΑΘ, προκειμένου να συνδεθεί το δίκτυο. Όπως ανέφερε, στο σημείο είχε τοποθετηθεί χαλίκι, ωστόσο η χθεσινοβραδινή βροχή το παρέσυρε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η λακκούβα.

«Συνήθως οι εταιρείες που κάνουν αυτές τις εργασίες γεμίζουν το σημείο και μέσα σε τρεις ημέρες προχωρούν σε ασφαλτόστρωση. Προφανώς, λόγω φόρτου εργασίας, δεν πρόλαβαν και δημιουργήθηκε η λακκούβα», σημείωσε.

Η ρόδα του λεωφορείου κόλλησε στο σημείο και χρειάστηκε η παρέμβαση μηχανημάτων του δήμου για τον απεγκλωβισμό του οχήματος. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε προκλήθηκαν ζημιές στο λεωφορείο ή κίνδυνος για τα παιδιά. Ο ίδιος απέδωσε την ευθύνη για το σημείο των εργασιών στην εταιρεία αποχέτευσης, επισημαίνοντας ότι μέχρι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας δεν υπήρχε λακκούβα, καθώς το σημείο ήταν καλυμμένο με υλικό που είχε κριθεί κατάλληλο από την εταιρεία.