Έπεσαν μεγάλα κομμάτια σοβάδων στις τουαλέτες του σχολείου, τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Πανικός επικράτησε νωρίτερα σήμερα στο 1ο Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου μετά από πτώση σοβάδων στις τουαλέτες.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά στο notia.gr εν μέσω λειτουργίας του σχολείου τμήμα της οροφής στις τουαλέτες κατέρρευσε και από θαύμα γλιτώσαν τον τραυματισμό τρεις μαθητές που ήταν εκεί.

«Έχουμε στείλει άπειρα μηνύματα στον Δήμο για συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του σχολείου μας και ως απάντηση έχουμε λάβει “θα” και φρούδες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα» καταγγέλλει η μητέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd42lzjmie9?integrationId=40599y14juihe6ly}