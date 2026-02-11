Η αυλαία του Sing for Greece 2026, άνοιξε και επίσημα και ο Akylas διεκδίκησε το εισιτήριο για την Eurovision.

Ο χρόνος μετράει αντόστροφα για τη Eurovision 2026 και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα προς τους 28 υποψηφίους που διεκδικούν τη θέση τους στον εθνικό τελικό του Sing for Greece, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο Akylas έδωσε το παρών στον Α’ Ημιτελικό και ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει και επίσημα το τραγούδι «Ferto» που έχει βρεθεί να είναι πρώτο στο διαδίκτυο, έχοντες κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού και των ακροατών.

Με το χαρακτηριστικό σκουφί, χνουδωτές πορτοκαλί μπότες και ένα τεράστιο χαμόγελο, εμφανίστηκε στη σκηνή στο νούμερο 4, οι χορευτές τον σήκωσαν στον αέρα και εκείνος συνέχισε να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να περάσει στο κοινό το μήνυμα του τραγουδιού του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcdvbu8dpop?integrationId=40599y14juihe6ly}