Καταπέλτης η ανακοίνωση των επικεφαλής της ΔΑΚΕ κατά της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση Παναγόπουλου.

«Καιρός να τελειώσει το θέατρο», γράφουν σε κοινή, σκληρή ανανκοίνωσή τους οι Νίκος Κιουτσούκης και Ευθύμης Θεοχάρης για την υπόθεση του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Στην ανακοίνωσή της τους οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «Η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της είχαν άριστη και διαρκή συνεργασία με τον πρόεδρο Παναγόπουλο και από κοινού καθόρισαν την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και τη στάση της ΓΣΕΕ» καταρρίπτοντας το αφήγημα της άγνοιας.

«Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Τυπικά ο πρόεδρος ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ήταν στη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Οι συνδικαλιστές αναφέρουν χαρακτηριστικά «Άντε να ηρεμήσει κανείς όταν ακούει από πολιτικούς μια πρωτοφανή διαστρέβλωση της πραγματικότητας και μια οργανωμένη προσπάθεια αποποίησης ευθυνών. Σήμερα όλοι δηλώνουν άσχετοι με τον πρόεδρο Παναγόπουλο, όλοι αποκηρύσσουν κάθε σχέση μαζί του. Καιρός να τελειώσει το θέατρο. Ώρα για αυτοκριτική. Η αλήθεια είναι απλή και καταγεγραμμένη:

Η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της είχαν άριστη και διαρκή συνεργασία με τον πρόεδρο Παναγόπουλο και από κοινού καθόρισαν την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και τη στάση της ΓΣΕΕ. Στο Υπουργείο Εργασίας, με την κα Στρατινάκη σε ρόλο μόνιμου συνδέσμου με τη ΓΣΕΕ, τρεις υπουργοί Βρούτσης, Χατζηδάκης, Κεραμέως συνεργάστηκαν υποδειγματικά με τον πρόεδρο Παναγόπουλο, σχεδιάζοντας πολιτικές σαν να μην υπήρχε καμία απολύτως ιδεολογική ή θεσμική απόσταση».

Συνεχίζουν γράφοντας πως «Ίσως μάλιστα να τους εξυπηρετούσε το αφήγημα ότι "τυπικά" προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα όμως ισχυρίζονται ότι "δεν γνώριζαν τίποτα". Εδώ βρίσκεται το μεγάλο ψέμα. Η τότε ηγετική ομάδα της ΔΑΚΕ είχε ενημερώσει όλους για τα κακώς κείμενα στη ΓΣΕΕ και στο ΙΝΕ. Όταν πλέον κανείς δεν άκουγε, η ΔΑΚΕ βρέθηκε στοχοποιημένη ακόμη και από την κυβερνητική πλευρά. Η ΔΑΚΕ προσπάθησε θεσμικά να αλλάξει την κατάσταση.

Ενημέρωσε όλες τις παρατάξεις» σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Συνεχίζουν αποκαλύπτωντας πως «ο τότε πρόεδρος της ΔΑΚΕ, ως Γραμματέας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κατήγγειλε τη λανθασμένη κατεύθυνση του ΙΝΕ, ακόμη και σχέδια επένδυσης ενός εκατομμυρίου ευρώ σε Fund από τον πρόεδρο. Πρότεινε τη δημιουργία αντιπροσωπευτικού προεδρείου, ώστε καμία παράταξη να μην έχει πλειοψηφία στο ΙΝΕ. Η πρόταση συζητήθηκε επίσημα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ. Όλοι όμως "στρογγύλεψαν τις γωνίες", επιλέγοντας τη διαχείριση θέσεων και ισορροπιών».

»Η ΔΑΚΕ ήταν ξεκάθαρη! Δεν θα συμμετείχε σε προεδρείο όπου υπήρχε πλειοψηφία υπέρ του προέδρου. Τελικά, Γραμματέας του ΙΝΕ έγινε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΜΕ κράτησε τη γνωστή διπλή στάση... τυπικά απείχε, ουσιαστικά όμως διατηρούσε άριστες σχέσεις και διαρκείς συζητήσεις στο γραφείο του προέδρου.

Στις 11/11/2021, η ΔΑΚΕ απάντησε δημόσια σε ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ με δελτίο Τύπου που παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της... λέγοντας όλη την αλήθεια. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Κανείς δεν "έπεσε από τα σύννεφα". Όλοι τα βρήκαν μεταξύ τους. Μόνη εξαίρεση η ΔΑΚΕ».

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας πως «ακολούθησε η αποχώρηση όλων των στελεχών της ΔΑΚΕ από το κεντρικό και τα περιφερειακά ΙΝΕ, στάση για την οποία δεχθήκαμε επιθέσεις ακόμη και εσωπαραταξιακά. Σήμερα όμως νιώθουμε απόλυτα περήφανοι, γιατί προστατεύσαμε την παράταξη και τα στελέχη της. Η σύγκρουση αυτή οδήγησε όλες τις παρατάξεις απέναντι στη ΔΑΚΕ.

Στο συνέδριο του Μαρτίου 2023, και κορυφώθηκε στο συνέδριο της ΓΣΕΕ (9–12/12/2023), όπου ΠΑΣΚΕ/ΔΗΣΥ, ΔΑΣ/ΠΑΜΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ και ΕΜΕΙΣ–ΑΡΚΙ λειτούργησαν ως ένα σώμα, κόβοντας συνέδρους της ΔΑΚΕ με προσχηματικά επιχειρήματα, ώστε να συγκροτηθεί προεδρείο χωρίς τη συμμετοχή της.

Αποτέλεσμα:

Το ΠΑΜΕ δεύτερη δύναμη, ο Φωτόπουλος Γενικός Γραμματέας, η ΔΑΚΕ αποκλεισμένη από τη γραμματεία, παρότι αντιπροσωπευτικά και.. βάσει συσχετισμών η θέση αυτή ανήκε στην πρώτη δύναμη αν η πρώτη δεν ανταποκριθεί πηγαίνει στη δεύτερη.

Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι ίδιοι δεν είμαστε...!!!

»Η τότε διοίκηση της ΔΑΚΕ αρνήθηκε θέσεις και προνόμια για να προστατεύσει την τριτοβάθμια οργάνωση. Συκοφαντηθήκαμε. Λοιδορηθήκαμε. Σήμερα όμως υπάρχει απόλυτη δικαίωση. Καμία δικαίωση, όμως, δεν υπάρχει για την κυβέρνηση και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που αγκάλιασαν τον πρόεδρο Παναγόπουλο επειδή εξυπηρετούσε καταστάσεις ... και πολέμησαν τη ΔΑΚΕ επειδή έλεγε αλήθειες!!!.

»Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Τυπικά ο πρόεδρος ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ήταν στη Νέα Δημοκρατία» καταλήγει η ανακοίνωση.

Κεραμέως: «Ζούμε την απόλυτη διαστρέβλωση»

Η υπουργός Εργασίας, μιλώντας πάντως στο Mega και τον Ν.Ευαγγελάτου, σημείωσε ότι «η εισαγγελική έρευνα που αφορά στον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) δεν σχετίζεται με τη συνεργασία που έχουν διαχρονικά οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι σε θέματα κατάρτισης με την πολιτεία».

Όπως συμπλήρωσε: «Ζούμε την απόλυτη διαστρέβλωση. Εξηγούμαι. Δύο ξεχωριστά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η συνεργασία που έχει η πολιτεία διαχρονικά με εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Μία, θα έλεγα, συνεργασία, την οποία την ενθαρρύνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη με κανονισμό από το 2013, σε όλα τα ΕΣΠΑ. Ένα κομμάτι, λοιπόν, είναι αυτό, η συνεργασία της πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους, με τη ΓΣΕΕ, με τη ΓΣΕΒΕΕ, με τον ΣΕΒ, με το ΣΕΤΕ και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι άπαξ και υπάρχει μία τέτοια συνεργασία, ένα τέτοιο πρόγραμμα ας πούμε κατάρτισης, τι χρήση κάνει ο φορέας αυτός και τα φυσικά πρόσωπα από πίσω. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να χύνεται άπλετο φως, εξ ου και αυτές οι έρευνες», σημείωσε.

Όπως εξήγησε η υπουργός, «το 2021 και το 2022, εντάχθηκαν μία σειρά προγραμμάτων κατάρτισης με προθεσμία υλοποίησης το τέλος του 2023, εντός της οποίας, όμως, δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν τα έργα και το ελληνικό δημόσιο είχε αναλάβει νομικές δεσμεύσεις. Προκειμένου να μην υπάρξουν νομικές αξιώσεις εναντίον του ελληνικού δημοσίου, έπρεπε αυτά τα προγράμματα να παραταθούν».

«Πώς παρατείνονται; Πας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Πήγε η τότε ηγεσία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ζητώντας την παράταση των προγραμμάτων αυτών και σωστά έκανε γιατί; Για να μην εγερθούν νομικές αξιώσεις εναντίον του ελληνικού δημοσίου και προβλέποντας ότι η χρηματοδότηση θα γίνει μέσα από πόρους ΕΣΠΑ», αποσαφήνισε η κ. Κεραμέως.

Τόνισε, δε, ότι παράλληλα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προγραμμάτων, είχε ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία συμφωνήθηκε μέρος των προγραμμάτων αυτών να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα υπόλοιπα να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

«Είχε ξεκινήσει, λοιπόν, τότε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης μία πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού κατέληξε αυτή η διαπραγμάτευση; Ότι ένα μέρος των προγραμμάτων αυτών, περίπου 14-15, θα πήγαιναν μέσω ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα περίπου 7, εν τέλει 4, θα πήγαιναν μέσω εθνικών πόρων», δήλωσε η υπουργός.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως παρέθεσε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Απρίλιο του 2024, πριν ακόμη η ίδια αναλάβει τα υπουργικά καθήκοντά της στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία δινόταν οδηγία μεταφοράς 15 εκ των προγραμμάτων αυτών στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και για τα υπόλοιπα αναφερόταν η δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών πόρων.

«Αφού ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση, εγώ πήγα στο υπουργείο το καλοκαίρι του 2024, έπρεπε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έγινε λοιπόν; Το πρώτο που έγινε είναι ότι μεταφέρθηκαν αυτά τα 14 προγράμματα στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Να λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια χαρά θέλει αυτά τα προγράμματα και τα ενθαρρύνει και ζητάει τη σύμπραξη πολιτείας και εθνικών κοινωνικών εταίρων. Εν συνεχεία, το υπουργείο Οικονομικών νομοθετεί στη Βουλή μία διάταξη πού τι λέει; Όσα έργα δεν έχουν πάει μέσω ΕΣΠΑ, αλλά υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις, πάνε στους εθνικούς πόρους. Νομοθετείται, λοιπόν, αυτή η διάταξη, σημειωτέον επειδή ακούω πολλά γι' αυτήν τη διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, τι ψήφισαν τα κόμματα στη Βουλή; ΣΥΡΙΖΑ παρών, ΠΑΣΟΚ παρών, Νέα Αριστερά παρών. Δεν ήταν τόσο φοβερή η διάταξη… 'Αλλωστε, γίνεται διαρκώς. Γιατί ψήφισαν παρών; Γιατί διαρκώς αυτό είναι μία πάγια πρακτική», ανέφερε η υπουργός Εργασίας.

Και προσέθεσε: «Εδώ πέρα ξέρετε, γιατί μιλάω για πλήρη διαστρέβλωση; Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να ξεχνάμε αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, να απολογούμαστε για ποιο πράγμα; Ένα, για το ότι συνάπτονται συμφωνίες με θεσμικούς εταίρους. Δύο, διότι ακολουθούμε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρία, διότι νομοθετούμε, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Αυτή είναι, λοιπόν, η κατάσταση. Ό,τι έγινε, έγινε, σύμφωνα με το εθνικό και με το ενωσιακό δίκαιο, έγινε για να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον της χώρας και της πατρίδας μας συνολικά, να μην εγερθούν νομικές αξιώσεις και να μπορέσει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση αυτών των έργων».

Ταυτόχρονα, η κ. Κεραμέως υπεραμύνθηκε των πρωτοβουλιών για ενίσχυση των εργαζομένων στη χώρα, καθώς, όπως είπε, συνέβαλαν στο να επιτευχθεί η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 ετών και να αποκτήσει η χώρα 560.000 περισσότερους εργαζόμενους από εκείνους που είχε το 2019.

«Συνολικά, η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι η καλύτερη που έχει υπάρξει τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτήν τη στιγμή, η πατρίδα μας έχει χαμηλότερη ανεργία από χώρες, όπως είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Ισπανία και η Γαλλία. Είμαστε στο 7,5%, ενώ το χαμηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα είναι 7,3%. Αυτό από πίσω κρύβει αριθμούς. Κρύβει σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους που πλέον είναι με πλήρη απασχόληση. Ξέρετε πόσο ήταν αυτό το νούμερο πριν; Κάτω από 7 στους 10», συμπλήρωσε.

Κληθείσα να σχολιάσει τις υπόνοιες που έχουν διατυπωθεί «περί δήθεν μαλακής στάσης του προέδρου της ΓΣΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση», η υπουργός Εργασίας τις απέρριψε, υπενθυμίζοντας ότι «η ΓΣΕΕ έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις εκεί, όλες. Αυτοί που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Αριστερά. Ξέρετε τι ψήφισαν όλες αυτές οι παρατάξεις; Όλες ψήφισαν ναι. Όλες. Η απόφαση της ΓΣΕΕ για την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας ήταν ομόφωνη. Είναι λογικό να είναι ομόφωνη, γιατί αυτή η συμφωνία έδωσε κάτι ιστορικό στους εργαζόμενους. Έδωσε τη μετενέργεια. Είναι ένα ζητούμενο δεκαετιών. Τι θα πει μετενέργεια; Έχω μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι όροι αυτής της Συλλογικής Σύμβασης να εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της Σύμβασης, μέχρι να συναφθεί νέα. Γιατί το ζητούν αυτό οι εργαζόμενοι εδώ και δεκαετίες από τα μνημόνια; Γιατί; Γιατί αυξάνει πάρα πολύ τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Αυτό από μόνο του είναι τεράστιο κέρδος. Δεύτερο τεράστιο κέρδος είναι η δυνατότητα να συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και να επεκτείνονται, να προστατεύουν περισσότερους εργαζόμενους. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. 'Αρα, λοιπόν, αυτή η συμφωνία είναι ιστορική».

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, το θέμα θα πρέπει να μπει στη σωστή του διάσταση, καθώς η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία είναι μεταξύ των θεσμικών εταίρων, δηλαδή της πολιτείας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων. «Ας το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. 'Απλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά το φυσικό πρόσωπο, από την άλλη, όμως, έχουμε εδώ μία ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία», σχολίασε.