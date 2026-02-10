Έντονα άστατος θα είναι ο καιρός στην Αθήνα σήμερα.

Έντονα άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αθήνα αλλά και σε προάστια της Αττικής. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική, μεταφέρεται πιο ψυχρή αέρια μάζα, επομένως ο καιρός γίνεται πιο ευσταθής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πιθανότητες για βροχή το μεσημέρι, στη συνέχεια όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και ανοίγματα, δηλαδή διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασιακά δεν θα ξεπεράσουμε τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα στην Αττική θα παρουσιάσει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, η βροχή αναμένεται να ξεκινήσει στην Αττική γύρω στις 11 το πρωί. Βροχές θα πέσουν στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στα βόρεια προάστια που κατά τόπους η βροχή θα είναι πιο έντονη. Ομπρέλα θα χρειαστούν και όσοι κινούνται στα δυτικά προάστια ενώ στα νότια του νομού δεν προβλέπονται βροχές.

Δείτε την πορεία της βροχής