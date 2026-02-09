Και γιατί είναι απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταπήδησής του στους ευρωπαίους σοσιαλιστές.

Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται. Ούτε το φλερτ. Όπως το «φλερτ» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νικόλα Φαραντούρη.

«Σύντομα θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά» (σ.σ. ως κυβέρνηση) είπε στον Κώστα Τσουκαλά σε μια σημαντική εκδήλωση το Σάββατο για τους δανειολήπτες.

«Μαζί θα πάρουμε πρωτοβουλίες στην Ευρώπη για να τα υλοποιήσουμε, είπε χαρακτηριστικά, ενισχύοντας τις πληροφορίες ότι είναι απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταπήδησής του στους ευρωπαίους σοσιαλιστές.

Το φλερτ λοιπόν είναι υπαρκτό. Πότε θα συζητήσουν για ...γάμο;

Αργότερα, ο Νικόλας δεν βιάζεται...

Β.Σκ.